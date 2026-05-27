Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 27 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Noroeste

: 2 a 6 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.