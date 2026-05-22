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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 59 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 93%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 16 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 9 a 16 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 93%
  • Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 93%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
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