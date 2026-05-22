Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 59 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 93%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 16 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 9 a 16 mph, Sureste

: 9 a 16 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 93%

: 93% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 93%.

: 93%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.