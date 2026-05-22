Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 59 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 93%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 16 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 16 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 93%
- Pronóstico: chaparrones
El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 93%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
LA NACION
Más leídas
- 1
La lesión del Dibu Martínez: qué le pasó en el dedo y cuánto tiempo necesita de recuperación
- 2
Colapinto, antes del Gran Premio de Canadá: “Estamos en un lugar mucho más feliz”
- 3
La lista filtrada de Thomas Tuchel para el Mundial dejó afuera a históricos y desató una ola de críticas en Inglaterra
- 4
Milei anunció una baja de las retenciones al trigo y a la cebada y una reducción para la soja a partir de enero