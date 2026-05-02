Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 33 y 50 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 20%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 20%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
LA NACION
Más leídas
- 1
El pacto entre Moyano y el Gobierno es más amplio que firmar paritarias a la baja
- 2
Ni lengua de suegra ni helechos: estas son las 5 mejores plantas para interiores
- 3
Rating: mientras Beto Casella lucha por instalar su nuevo programa, Edith Hermida encontró su lugar en ElNueve
- 4
Indagarán a un extremista de ultraderecha en La Haya por planear un ataque contra dos hijas de Máxima de Holanda