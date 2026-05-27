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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo Facebook/The City of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 27 de mayo la temperatura rondará entre 53 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 5%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 27 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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