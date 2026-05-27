Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 27 de mayo la temperatura rondará entre 53 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El miércoles 27 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El jueves 28 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 29 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Calendario Anses: la fecha de cobro de los jubilados en junio 2026 con el aguinaldo
- 2
La batalla por la imagen: ignorado por la transmisión oficial del tedeum, Caputo agitó la interna con un gesto sugestivo
- 3
Una automotriz china abrirá una fábrica en la Argentina
- 4
Lionel Scaloni: “Nos hubiese gustado que Messi llegara sin problemas, pero no está siendo así”