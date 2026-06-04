Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de junio

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 4 de junio la temperatura rondará entre 59 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Oeste

: 6 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.