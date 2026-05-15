Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 a 8 mph, Sur

: 3 a 8 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado y luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.