Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de junio

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 11 de junio la temperatura rondará entre 68 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 80%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Oeste

: 3 a 7 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 80%

: 80% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 35%.