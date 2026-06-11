Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 11 de junio la temperatura rondará entre 68 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 80%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 80%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El jueves 11 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El viernes 12 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 91%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 35%.
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