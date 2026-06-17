Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 60 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 68%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Sur

: 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 68%

: 68% Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 86%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 47%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.