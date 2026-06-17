Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 60 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 68%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 68%
- Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 86%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 86%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 47%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
LA NACION
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