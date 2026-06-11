Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de junio

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 11 de junio la temperatura rondará entre 73 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 50%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Oeste

: 6 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 50%

: 50% Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.