Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 11 de junio la temperatura rondará entre 73 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 50%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 50%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El jueves 11 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El viernes 12 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
LA NACION
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