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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 71 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 18%
  • Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El lunes 15 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 16 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.

El miércoles 17 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El jueves 18 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.

Juneteenth 19 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones luego baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones luego baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
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