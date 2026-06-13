Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 71 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones luego baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones luego baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
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