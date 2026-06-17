Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 67 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 34%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 34%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 41%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
LA NACION
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