Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 67 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 34%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 2 a 12 mph, Sur

: 2 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 34%

: 34% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 41%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.