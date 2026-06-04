Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 4 de junio la temperatura rondará entre 65 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: leve probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El lunes 8 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
El martes 9 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El miércoles 10 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
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