Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de junio

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 4 de junio la temperatura rondará entre 65 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Noreste

: 5 a 10 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: leve probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.