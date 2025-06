Comenzó la votación anticipada en Nueva York: candidatos y todo lo que hay que saber de estas nuevas elecciones

Desde el 14 de junio, los votantes registrados pueden emitir su sufragio anticipado en la ciudad de Nueva York. Esta modalidad está disponible hasta el 22 de junio, en el marco de las elecciones primarias del Partido Demócrata que se realizarán el martes 24. La votación anticipada permite escanear la boleta con privacidad y sus resultados se incorporan al recuento de la noche electoral.

¿Quiénes son los candidatos de las primarias demócratas en Nueva York?

La primaria demócrata para alcalde en Nueva York tiene un total 11 candidatos. Andrew M. Cuomo, exgobernador del estado, y Zohran Mamdani, asambleísta progresista, lideran las encuestas. Los siguen Brad Lander, actual contralor, y Adrienne Adams, presidenta del Concejo Municipal.

Andrew Cuomo y Zohran Mamdani encabezan las encuestas para la interna demócrata por la alcaldía de Nueva York Canva

La lista completa de candidatos incluye a:

Adrienne Adams , presidenta del Concejo Municipal de Nueva York.

, presidenta del Concejo Municipal de Nueva York. Andrew Cuomo , exgobernador del estado de Nueva York.

, exgobernador del estado de Nueva York. Brad Lander , contralor de la ciudad de Nueva York.

, contralor de la ciudad de Nueva York. Jessica Ramos , senadora estatal.

, senadora estatal. Michael Blake , exasambleísta estatal.

, exasambleísta estatal. Paperboy Love Prince , activista.

, activista. Scott Stringer , excontralor de la ciudad de Nueva York.

, excontralor de la ciudad de Nueva York. Selma Bartholomew , doctora.

, doctora. Whitney Tilson , exejecutivo de un fondo de inversión.

, exejecutivo de un fondo de inversión. Zellnor Myrie , senador estatal.

, senador estatal. Zohran Mamdani, asambleísta estatal.

Por su parte, el alcalde Eric Adams, tras no medir como lo esperaba en las encuestas, no participa en la interna demócrata, ya que decidió presentarse en las elecciones generales de noviembre como candidato independiente.

Por otro lado, según The New York Times, en estas elecciones también están en juego las 51 bancas del Concejo Municipal. En ocho de ellas, los actuales legisladores no pueden reelegir por límite de mandatos.

¿Cuándo y dónde votar en Nueva York?

La votación anticipada está habilitada del 14 al 22 de junio. Los horarios de apertura y cierre en Nueva York son:

Sábado 14 de junio: de 9 a 17 hs (hora local).

Domingo 15 de junio: de 9 a 17 hs.

Lunes 16 de junio: de 9 a 17 hs.

Martes 17 de junio: de 10 a 20 hs.

Miércoles 18 de junio: de 10 a 20 hs.

Jueves 19 de junio: de 9 a 17 hs.

Viernes 20 de junio: de 8 a 16 hs.

Sábado 21 de junio: de 9 a 17 hs.

Domingo 22 de junio: de 9 a 17 hs.

Solo pueden votar en esta primaria los ciudadanos registrados como miembros del Partido Demócrata X (@NYCMayorsOffice)

En otros condados de Nueva York, se permite acudir a cualquier centro designado. Sin embargo, en la Gran Manzana, cada votante está asignado a un solo centro de votación anticipada. Para conocer el lugar correspondiente es necesario visitar el sitio oficial de la Junta Electoral.

¿Quiénes pueden votar y cómo registrarse?

Puede votar cualquier ciudadano estadounidense mayor de 18 años que resida hace al menos 30 días en la ciudad. No debe reclamar derecho al voto en otro estado ni estar cumpliendo condena por delitos graves.

Para votar en una primaria partidaria, el votante debe estar registrado en ese partido. Por ejemplo, solo los votantes registrados como demócratas pueden participar en las primarias del Partido Demócrata.

El plazo para registrarse venció el sábado 14 de junio. Ese mismo día también fue la última fecha para solicitar la boleta por correo de manera online. Y el último día para hacerlo en persona es el 23 de junio, en la Junta Electoral del condado correspondiente.

¿Cómo funciona el sistema de votación por ranking?

Las elecciones primarias del Partido Demócrata utilizarán el sistema de votación por orden de preferencia. En este, los votantes pueden elegir hasta cinco candidatos en orden de prioridad.

La votación anticipada estará habilitada hasta el sábado 22 de junio en puntos designados por la Junta Electoral X (@melissadderosa)

Si ningún candidato supera el 50% de los votos en la primera ronda, se activa un recuento por eliminación. En cada ronda, se elimina al candidato con menos votos y sus boletas se reasignan según la siguiente preferencia marcada, hasta que uno obtenga la mayoría absoluta.

Esta es la segunda vez que se usa este sistema para elegir al alcalde de Nueva York. Tras los inconvenientes de 2021, la Junta Electoral y la Junta de Finanzas de Campañas hicieron campañas de educación cívica para reducir la confusión.