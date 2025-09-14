Computadoras gratis en Nueva York: cómo conseguirlas y a partir de cuándo están disponibles

Como parte del plan para cerrar la brecha digital y reemplazar equipos obsoletos, el gobierno de Nueva York entregará 350.000 computadoras gratuitas a estudiantes de escuelas públicas de la ciudad a partir del ciclo escolar 2025-2026.

Quiénes recibirán una computadora gratuita en Nueva York

Eric Adams, alcalde de Nueva York, indicó que se distribuirán 350.000 Chromebooks con acceso gratuito a internet a los estudiantes de escuelas públicas a partir del ciclo 2025-2026, como un apoyo a las familias con menos recursos, de acuerdo con Telemundo 47.

“With great power comes great responsibility” to bridge the digital divide for the future leaders of our great city!



The FREE Chromebooks we're giving to 350,000 @NYCSchools students will power up their education and set them up for success. pic.twitter.com/xG4WpSGaUl — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) September 10, 2025

Este plan de ayuda dará prioridad a escuelas y vecindarios con más necesidades, para reemplazar equipos obsoletos que ya no cumplen con los estándares educativos actuales ni con los niveles de seguridad.

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, dijo el alcalde neoyorquino a través de sus redes sociales. “El acceso a tecnología confiable e internet de alta velocidad es una necesidad moderna que muchos estudiantes aún no tienen, por eso se busca reducir la brecha digital para los futuros líderes de nuestra gran ciudad”, agregó.

Las computadoras estarán configuradas con las herramientas y aplicaciones del sistema escolar, con programas seguros y plataformas curriculares, lo que ayudará a complementar el aprendizaje en los hogares. Además, contarán con conectividad LTE o 5G.

La campaña busca que todos los estudiantes, incluidos los que viven en hogares temporales o en comunidades con acceso limitado, puedan mantenerse conectados y continuar con su preparación.

Melissa Avilés-Ramos, canciller de Educación, comentó que esta iniciativa ayudará a que los estudiantes estén mejor preparados para enfrentar los retos del mercado laboral actual, cada vez más conectado y tecnológico.

La funcionaria señaló que estas computadoras serán compatibles con las plataformas de evaluación estatal y con las aplicaciones que forman parte del Departamento de Educación. Según sus estimaciones, 31% de los hogares de El Bronx carecen de una laptop, uno de los índices más altos de los cinco distritos de Nueva York.

Prohíben uso de celulares en escuelas de Nueva York

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, logró un hito nacional al convertir a Nueva York en el estado más grande de EE.UU. en aprobar una iniciativa que restringe el uso de celulares en las aulas durante toda la jornada escolar.

Prohíben uso de dispositivos con internet en escuelas de Nueva York (Unsplash)

Esta nueva medida, llamada “Bell to Bell”, busca transformar los salones de clases en espacios libres de distracciones digitales, con el objetivo de mejorar la salud mental y la calidad de aprendizaje de los estudiantes.

La iniciativa comenzará a aplicarse en el nuevo ciclo escolar en todas las escuelas públicas del estado, en los charter y en los programas de Juntas de Servicios Educativos Cooperativos (BOCES, por sus siglas en inglés), según anunció la oficina de la gobernadora.

Puntos claves de la iniciativa “Bell to Bell”

La medida no impone un modelo único: cada escuela organizará su propio sistema de retención de celulares. Nueva York reservó un presupuesto de 13,5 millones de dólares para soluciones de almacenamiento.

para soluciones de almacenamiento. Se prohíbe el uso no autorizado de celulares y otros dispositivos con acceso a internet desde la primera campanada hasta el final de la jornada escolar, incluidos recesos, almuerzo y bibliotecas.

Se deberán crear canales de comunicación para que los padres puedan contactar a sus hijos en caso de emergencia.

Docentes y estudiantes participarán en la creación de las normas en cada escuela.