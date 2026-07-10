Confirmado por Hochul: la nueva sede central de American Express llega a Manhattan y creará 3200 nuevos empleos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, encabezó el inicio de las obras del 2 World Trade Center, donde funcionará la nueva sede global de American Express. La torre completará el desarrollo comercial del complejo y reforzará la presencia de grandes compañías en el distrito financiero de Manhattan.

American Express construirá su nueva sede global en el 2 World Trade Center

La futura torre, diseñada por la firma Foster + Partners, contará con más de dos millones de pies cuadrados de espacio moderno distribuidos en 55 niveles, según un comunicado oficial.

Sobre la relevancia histórica y económica de esta obra, Hochul declaró durante la ceremonia: “Hoy marca un hito importante para consolidar el estatus del complejo del World Trade Center como un lugar de primer orden en nuestra ciudad para que empresas de todo el mundo crezcan y prosperen”.

Este proyecto es la pieza final del desarrollo comercial en el complejo del World Trade Center, que abarca un terreno de 6,5 hectáreas. American Express mantendrá la propiedad total de la estructura, lo que consolidará su vínculo con la comunidad donde opera desde su fundación, en 1850.

La finalización de este edificio está programada para el año 2031, cuando comenzará el traslado de los empleados a las nuevas instalaciones. Mientras tanto, la compañía mantendrá sus actividades habituales en la sede actual ubicada en el número 200 de Vesey Street.

En Manhattan: cuántos empleos generará la construcción de la sede de American Express

La ejecución del proyecto generará más de 3200 empleos totales en la ciudad de Nueva York durante el periodo de construcción. De ese total, más de 2000 serán puestos sindicalizados en el sector de la construcción.

La construcción será financiada íntegramente por American Express, mientras Silverstein Properties estará a cargo del desarrollo. Se estima que la torre aportará aproximadamente 5900 millones de dólares a la economía local de la ciudad.

Así se vería finalizada la obra de la sede central de American Express en NYC American Express

A nivel estatal, los beneficios económicos proyectados alcanzan los US$6300 millones adicionales. Además, el flujo diario de miles de empleados fortalecerá la actividad de los pequeños negocios, cafeterías y restaurantes circundantes en el Distrito Financiero.

Cómo será el nuevo 2 World Trade Center que albergará a 10.000 empleados de American Express

La nueva sede central prioriza la eficiencia energética mediante la implementación de sistemas eléctricos avanzados y tecnología de edificios inteligentes. La empresa busca obtener la certificación LEED para garantizar altos estándares en sostenibilidad y compromiso ambiental para las próximas décadas.

El edificio tendrá una altura de 374 metros y capacidad para albergar hasta 10.000 trabajadores en espacios altamente flexibles. Estas oficinas modernas buscan fomentar la innovación, la colaboración creativa y el bienestar integral de todo el personal.

Estiman que la nueva sede central de American Express en la ciudad de Nueva York generará 3200 empleos American Express

El diseño arquitectónico integra más de 4000 metros cuadrados de espacio al aire libre, distribuidos en varias terrazas y jardines. Estas áreas ofrecerán vistas panorámicas del horizonte de Manhattan.

El 2 World Trade Center representa la culminación del plan de reconstrucción y restauración del complejo iniciado hace 25 años. Este sitio, que integra un monumento conmemorativo y un centro de artes escénicas, recupera su protagonismo como motor de la actividad urbana y comercial.