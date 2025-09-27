Cuándo pagan el Seguro Social en Nueva York: las fechas clave del calendario de octubre de 2025

El calendario de pagos del Seguro Social, que contempla los programas de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSI, por sus siglas en inglés), así como el plan social de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), ya está publicado y marca los días exactos en los que se realizarán los depósitos a los beneficiarios en Nueva York.

Calendario de pagos del Seguro Social en Nueva York para octubre de 2025

Las fechas de pago del SSI se mantienen para el día primero de cada mes, excepto en fines de semana o días festivos, en cuyo caso se adelanta al viernes previo o bien al lunes siguiente, según lo indique la Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés).

La SSA publica las fechas de pago de sus programas (Facebook/Social Security Administration)

El calendario indica que los beneficiarios de seguridad suplementaria recibirán dos pagos: el día 1° y el 31 de octubre de 2025, este último correspondiente a noviembre del presente año.

Por otro lado, quienes estén suscritos al RSDI recibirán sus depósitos de acuerdo con su fecha de nacimiento durante el segundo, tercero y cuarto miércoles de cada mes.

8 de octubre, depósito a los nacidos del día 1° al 10.

15 de octubre, pago a los nacidos del día 11 al 20.

22 de octubre, depósito de beneficios a los nacidos del día 21 al 31.

En tanto, quienes estén suscritos al seguro social antes o desde mayo de 1997, recibirán su pago el día 3 de cada mes.

La SSA detalló que quienes no obtengan sus beneficios en la fecha establecida en el calendario, deberán esperar al menos tres días hábiles antes de contactar a sus oficinas.

Calendario de pagos de la SSA en Nueva York para 2025

La administración compartió el calendario de pagos para los beneficiarios de sus diferentes programas durante el último bimestre del presente año y destacó que las fechas de depósitos serán:

Noviembre de 2025

El pago del SSI será el 31 de octubre. El depósito del RSDI el 12 (nacidos del día 1° al 10), 19 (nacidos del día 11 al 20), y 26 de noviembre (nacidos del día 21 al 31).

Para quienes reciben seguridad desde mayo de 1997 o antes de esta fecha, su pago será el lunes 3 de noviembre del presente año.

Diciembre de 2025

El pago del SSI será el lunes 1° de diciembre, y se adelantará el depósito correspondiente a enero de 2026, el cual estará disponible el 31 del último mes del presente año.

Los beneficiarios de los programas de la SSA recibirán sus pagos de 2025, de acuerdo con el calendario (Facebook/Social Security Administration)

Pagarán los beneficios del RSDI, en orden de acuerdo con la fecha de nacimiento de los suscritos al programa, y quienes reciben seguridad social desde mayo de 1997 podrán cobrar su dinero el miércoles 3 de diciembre de 2025.

Requisitos para aplicar a los programas de seguridad social

En Nueva York, aproximadamente siete millones de ciudadanos son beneficiarios de la seguridad social, con una inversión de US$94 billones, según la SSA.

La misma administración comparte que es el plan primordial de protección a las familias norteamericanas y que cuentan con más de cuatro mil empleados en 107 oficinas.

Existen diversos tipos de beneficios, según la SSA. Los principales son la seguridad por jubilación, para familiares de los retirados, para personas con ceguera o discapacidad y para sobrevivientes de beneficiarios asegurados o que pagaron impuestos al seguro social.

Mientras que el SSI se puede otorgar a los mayores de 65 años o con ceguera o discapacidad, que tengan dificultades financieras para cubrir gastos esenciales como casa, comida y vestimenta.

Para poder aplicar se requiere crear una cuenta en la administración de seguridad social estadounidense, llenar formatos y proporcionar datos que ayudarán a la institución a medir la elegibilidad del solicitante.