Es estadounidense, pero abrió un negocio en Nueva York inspirado en una receta latina: ahora tiene un nuevo objetivo

Un joven de 18 años ha ganado popularidad en la industria restaurantera de Nueva York gracias al negocio que abrió inspirado en una receta latina. Ahora que estará graduado de la preparatoria, tiene un nuevo objetivo para hacer crecer su local, localizado en Park Slope, un barrio residencial de Brooklyn.

Abrió un negocio en Nueva York inspirado en la comida mexicana

Aiden Sterlin se decidió por abrir una taquería mientras todavía está en la escuela. Es el propietario de Tacos Del Barrio, un local que recrea el famoso platillo de la comida mexicana. En su menú se puede encontrar desde tacos al pastor hasta burritos y pastel de tres leches.

Es estadounidense, pero abrió un negocio en Nueva York inspirado en una receta latina

Entre los planes a futuro, el joven contó a The New York Post que tiene previsto abrir una segunda sucursal este otoño en Financial District (FiDi, como se le conoce al distrito financiero), en el extremo sur de Manhattan.

Para lograr conocer acerca de las recetas del platillo, pasó meses de investigación en restaurantes mexicanos y recopiló los mejores ingredientes de sus taquerías favoritas, como las tortillas de maíz caseras y las bases proteicas esenciales. “Mi lema aquí es auténtico, pero con un toque diferente”, dijo Sterlin.

“La autenticidad es responsabilidad del chef. Yo digo: ‘Oye, vamos a subir un nivel y poner algunas de estas cosas que me parecieron interesantes en otros lugares’”, agregó para el medio. Una de las innovaciones de los que más se enorgullece es una versión de las “costillas de maíz” de Trader Joe’s.

“Como centro de tacos de Park Slope, ofrecemos deliciosa comida callejera mexicana al vecindario. En Tacos Del Barrio, lo importante son los sabores auténticos y exquisitos. Ya sean tacos, burritos o tazones, nuestras deliciosas recetas, seguro que te encantará”, explican en el sitio web del local.

Joven neoyorquino comenzó con un local de tacos y tiene un nuevo objetivo

“Mi mayor objetivo aquí en Tacos Del Barrio es que, una vez que la gente entre por las puertas, con suerte, se vaya con una mejor sensación”, explicó el joven al medio citado.

El menú de Tacos del Barrio incluye tacos, burritos, quesadillas y de más comida mexicana Instagram @tacosdelbarrionyc

Con su graduación de la escuela preparatoria el pasado 23 de junio, Sterlin tendrá más tiempo para dedicarse a su negocio. “Será mucho más fácil”, comentó el joven que planea tomarse un año sabático para invertir el “101%” en el local y la nueva sucursal en FiDi.

“Quiero llegar a ser conocido como Aiden de Tacos Del Barrio y cualquier otro proyecto que emprenda tendrá éxito porque la gente puede confiar en mí”, precisó. Por ahora, solo espera “mantener la constancia y seguir divirtiéndose”.

¿Cómo logró inaugurar un negocio a sus 18 años?

Uno de los méritos que le reconocen a Sterlin es que logró manejar estos platos a tan temprana edad y sin experiencia previa en la industria restaurantera. Atribuye el mérito a sus tres años como capitán del equipo de baloncesto de su instituto.

“Esta ética de trabajo surgió de ser un atleta primero”, dijo. “Pienso en el trabajo como si fuera baloncesto. Tengo a mi quinteto titular y me dejo llevar”.

Tacos del Barrio se inauguró en marzo de este 2025 Instagram @tacosdelbarrionyc

El joven se hizo amigo de los dueños de Poke Bowl United, una cadena de comida rápida informal con 14 sucursales en Nueva York, Nueva Jersey y Long Island. Estaban firmando un contrato de arrendamiento en Brooklyn y querían cederle las riendas al adolescente, siempre que se le ocurriera una idea viable.

Sterlin se percató de que en la zona había un vacío de restaurantes mexicanos de comida rápida. “Creyeron en mí. Un chico sin dinero”, expresó. Así, invirtió todo el dinero que ahorró como salvavidas en la empresa, mientras que el equipo del Poke Bowl se encargó del resto de las finanzas, los antecedentes y la logística.