Donde hay una imagen de la Virgen de Guadalupe en la catedral de Nueva York

El Día de la Virgen de Guadalupe es una fiesta católica popular que se celebra en México y otros países latinos el día 12 de diciembre, fecha en la que suelen realizarse misas y otros homenajes en honor a esta figura celestial. En Nueva York, se encuentra la imagen de esta advocación mariana, la cual atrae a los fieles en esta temporada.

La catedral de Nueva York donde ver a la Virgen de Guadalupe

La imagen de la Virgen de Guadalupe tiene un lugar especial en la Catedral de San Patricio. La figura ocupa un espacio singular, en una capilla a la derecha del altar mayor de la Catedral, destacó ACI Prensa.

La Catedral de San Patricio tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe en su interior y todos los años realizan celebraciones en su día (Instagram/@nuevayorkentuidioma)

De acuerdo con la historia, la primera imagen de la Guadalupana fue llevada a la catedral en el año de 1990. Fue el Cardenal Ernesto Corripio Ahumada, arzobispo Primado de México, quien se encargó de llevar a la Virgen de Guadalupe hasta este sitio.

Tres décadas después, el 12 de diciembre de 2022, el Cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, instaló oficialmente la réplica fiel de Nuestra Señora de Guadalupe, así como el ícono de San Juan Diego, el indígena mexicano vidente de la Virgen.

La réplica de la Virgen de Guadalupe se encuentra al lado de la pieza escultórica Dejad libres a los oprimidos de (Catedral de San Patricio/Timothy P. Schmalz)

Junto a la capilla de la Virgen de Guadalupe, se colocó la escultura "Let the Oppressed Go Free" (Dejad libres a los oprimidos), del artista canadiense Timothy P. Schmalz. Esta obra representa a Santa Josefina Bakhita, patrona de las víctimas de la trata, cuando liberó a las víctimas de la esclavitud moderna, consignó The Good Newsroom.

Celebraciones que se llevarán a cabo en la Catedral de San Patricio

La celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe incluirá una serie de eventos, misas y servicios de oración durante varios días. El evento principal será la misa del viernes 12 de diciembre a las 10.00 hs, en la Catedral de San Patricio, con el Cardenal Timothy Dolan como anfitrión principal.

Entre los eventos, según The Good Newsroom, se incluyen:

Miles de fieles rinden tributo a la Virgen de Guadalupe mexicana, conocida popularmente como 'Guadalupana' (Archivo) DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Jueves 11 de diciembre a las 19.00 hs: las Mañanitas Tradicionales, un evento con mariachi y bailes tradicionales mexicanos, se llevarán a cabo en la víspera de la festividad de la Virgen de Guadalupe en la Catedral de San Patricio.

Viernes 12 de diciembre a las 8.00 hs: la estatua de Nuestra Señora de Guadalupe inicia su procesión, por la 8.ª Avenida, luego hacia el este por la calle 50 oeste hasta la catedral, con cientos de seguidores acompañándola (ruta basada en instrucciones de la policía).

Viernes 12 de diciembre a las 10.00 hs: la procesión concluye y los fieles llenan la Catedral de San Patricio para la celebración de la Misa.

Viernes 12 de diciembre a las 18.00 hs: se celebrará una Misa para los voluntarios en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en San Bernardo.

Eventos se celebrarán en Nueva York en honor a la Virgen de Guadalupe

La conmemoración de la Patrona de México incluirá eventos especiales en al menos tres localidades: Southampton, Riverhead y Manorville, reportó Tu Prensa Local.

En Southampton: el viernes 12 las actividades comenzarán a las 4.00 hs, con las tradicionales mañanitas, seguidas del rosario a las 5.45 hs. En la tarde, la agenda incluye la carrera juvenil con antorcha guadalupana de 14.00 a 17.00 hs, una procesión desde Agawam Park a las 17.00 hs, danzas en el atrio y la misa de celebración a las 18.00 hs.

En Riverhead, la celebración será el domingo 14 de diciembre, con un servicio a las 17.30 hs. Después del encuentro, los asistentes compartirán bocadillos en un momento abierto de convivencia y fraternidad a la comunidad.

La Virgen de Guadalupe es conocida también como la Patrona de las Américas (Archivo)

En Manorville, el Santuario de la Virgen de la Isla, ubicado en 258 Eastport Manor Road, realizará el domingo 14 de diciembre, a las 16.00 hs, una misa en español, acompañada de música y bailes en honor a la Virgen.

La primera aparición de la Virgen de Guadalupe

Según la tradición, la Virgen María se apareció a Juan Diego en la Ciudad de México el 9 y el 12 de diciembre de 1531, para solicitarle que le pidiera al obispo la construcción de una iglesia en el cerro del Tepeyac. El obispo, escéptico, exigió una prueba milagrosa, relato Time and Date.

Juan Diego regresó al cerro y, en lugar de cactus, encontró rosas. Al presentar estas flores al arzobispo, la imagen de la Virgen de Guadalupe apareció milagrosamente impresa en su manto (tilma). Ante esta evidencia, el obispo no dudó en construir el templo en honor a este evento, donde año con año llegan miles de peregrinos de todo el país para honrarla.