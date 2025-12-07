Intentó salir de Texas a México con un arsenal de armas y la CBP lo descubrió a bordo de una Chevrolet Silverado

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos incautaron armas de fuego y cargadores sin declarar en el Puente Internacional Anzalduas de Texas. El conductor, que intentaba cruzar la frontera a bordo de una Chevrolet Silverado con destino a México, fue arrestado y trasladado a prisión.

Los detalles de la incautación de armas de la CBP en Texas

De acuerdo con un comunicado de la CBP, los agentes secuestraron un total de 30 pistolas y 61 cargadores que no habían sido declarados. El operativo estuvo a cargo de la Oficina de Operaciones de Campo de la entidad federal.

Las 30 pistolas incautadas por la CBP en Texas CBP

El episodio ocurrió el 3 de diciembre, cuando una camioneta Chevrolet Silverado gris fue seleccionada a modo de rutina para una inspección secundaria. Mediante un equipo de revisión no intrusivo, los oficiales hallaron los artículos ilegales que llevaba rumbo a México.

Además de los cargadores y las armas de diversos calibres, también fueron incautados 3000 dólares que, según especificaron las autoridades, provenían de fuentes ilícitas.

La agencia entregó el cargamento secuestrado, además del vehículo, al Departamento de Seguridad Públicas local. En tanto, el conductor del vehículo fue arrestado y luego trasladado a la cárcel del condado.

“Esta importante incautación de armas ilustra nuestro compromiso de seguir trabajando para limitar el acceso a las armas de fuego al elemento criminal en México”, manifestó Carlos Rodríguez, director de los puertos de entrada de Hidalgo, Pharr y Anzalduas.

Otra incautación de armas hacia México descubierta por la CBP en Texas

Esta incautación en Anzalduas no fue la única que ocurrió en los últimos días en la frontera de Texas. Sin ir más lejos, un día antes, el 2 de diciembre, la CBP secuestró 11 pistolas, diez cargadores y 21 cartuchos de munición de diversos calibres en el Puerto Laredo.

La CBP incautó más de diez armas en el Puerto Laredo CBP

En este caso, según informó la agencia, los oficiales contaron con la ayuda del trabajo del equipo canino para descubrir el cargamento, que era llevado en el remolque de una Toyota Tacoma que se dirigía a México.

Asimismo, otro caso similar sucedió a fines de octubre, cuando tuvo lugar una operación de mayor magnitud en el mismo puerto de entrada.

Allí, los agentes incautaron 400 armas de fuego no declaradas dentro de las paredes de una camioneta, que también tenía destino el país fronterizo.

Cómo pasar armas por la frontera de EE.UU. de forma legal, según la CBP

Según el sitio web de la entidad federal, para poder ingresar armas de fuego a Estados Unidos es necesario contar con un documento de distribuidor registrado.

Para iniciar el trámite se debe completar el Formulario 4457, que funciona como comprobante de propiedad y documento para fines aduaneros y de seguro.

La CBP cuenta con controles minuciosos en la frontera para evitar el tráfico de armas CBP - CBP

Además, la normativa exige demostrar que las armas ya estaban en posesión de la misma persona cuando salió de Estados Unidos.

Esto implica acreditar que no fueron adquiridas en el exterior, sino que pertenecían al viajero antes de su salida del país.

Por otro lado, los miembros de las Fuerzas Armadas pueden importarlas directamente, aunque primero deben obtener un permiso de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.