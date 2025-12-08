¿Nieve en Florida? Cuáles son las posibilidades y cómo son los inviernos en el estado

El invierno en Florida es generalmente templado, con temperaturas diurnas que pueden oscilar entre los 59°F (15°C) y los 77°F (25°C) y muy pocas heladas. Suele ser más seco que en otras épocas del año y pocas veces hay nieve, lo que puede facilitar el desarrollo de actividades al aire libre.

Cómo son los inviernos en Florida y las probabilidades de nieve

De acuerdo con Weather Spark, que tomó como referencia a ciudades representativas como Miami, Jacksonville y Tampa, no existen registros históricos que indiquen probabilidad de nieve en esas ciudades durante el invierno.

En Florida, las nevadas no son tan comunes como en otras regiones de EE.UU. Unsplash/Adrian Newell - Unsplash/Adrian Newell

En estas regiones, la temperatura puede llegar a tener mínimas de 48,2°F (9°C) y máximas de 77°F (25°C).

Miami

En el invierno en Miami, la nubosidad es constante y el porcentaje de tiempo que el cielo está mayormente nublado es aproximadamente el 33% durante toda la estación.

Las temperaturas máximas y mínimas diarias van de 77 a 64,4°F (25 a 18°C) respectivamente. La probabilidad de lluvia en el invierno es esencialmente constante, ya que permanece alrededor del 16 %.

Tampa

En el invierno en Tampa también la nubosidad es constante y el porcentaje de tiempo que el cielo está mayormente nublado es aproximadamente el 39% durante toda la estación.

Las temperaturas máximas y mínimas diarias van de 73,4 a 55,4 °F (23 a 13°C) respectivamente. La probabilidad de lluvia durante el invierno aumenta rápido conforme pasa la estación, dado que comienza en 16% y termina en 22%.

Jacksonville

Al igual que las otras ciudades, en el invierno en Jacksonville la nubosidad también es esencialmente constante y el porcentaje de tiempo que el cielo está mayormente nublado es aproximadamente el 42% durante toda la estación.

Las temperaturas máximas y mínimas diarias van de 68 a 48,2°F (20 a 9°C) respectivamente. La probabilidad de lluvia durante el invierno aumenta rápido conforme pasa la estación, dado que comienza en 20% y termina en 27 %.

En Florida, durante el invierno se pueden aprovechar distintas actividades al aire libre floridadep.gov - FL-DEP

Qué se espera para este invierno en Florida

Según los pronósticos de The Old Farmer’s Almanac, Florida y la región sureste de EE.UU. tendrán que prepararse para temperaturas más bajas de lo común en esta temporada. Si bien no se esperan marcas récord, los residentes sí deben tener en cuenta que llegarán días fríos.

En gran parte, se debe al debilitamiento de La Niña y a un posible desplazamiento del vórtice polar. Este fenómeno podría enviar aire ártico hacia el sur y generar descensos drásticos en la temperatura.

De todas formas, la proyección de los expertos sostiene que no se esperan grandes nevadas como ocurrió en enero de este año.

Cuándo termina el invierno en EE.UU.

El Farmer´s Almanac dice este invierno en Estados Unidos, que tendrá su inicio el domingo 21 de diciembre, culminará el 19 de marzo de 2026.

El invierno en Estados Unidos finalizará el 19 de marzo de 2026

Es importante remarcar que el almanaque determina como oficial las fechas del invierno astronómico. El meteorológico, por su parte, ya comenzó y culminará el 28 de febrero de 2026.

Cómo es el resto del año en Florida

Weather Spark señala que en Florida, cada estación cuenta con su distintivo:

Los veranos son cálidos , opresivos, mojados y mayormente nublados

, opresivos, mojados y mayormente nublados Los inviernos son cortos, cómodos, húmedos, ventosos y mayormente despejados.

Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 62,6 a 89,6 °F (17 a 32°C) y rara vez baja a menos de 50 °F (10°C) o sube a más de 91,4°F (33°C).