Ecuador vs. Argentina, hoy: hora de EE.UU. y Nueva York para ver en vivo el partido de eliminatorias sudamericanas
Ambas escuadras ya están clasificadas para el Mundial 2026, por lo que este duelo será un cierre lleno de emoción sin riesgos
El último partido de las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se jugará este 9 de septiembre, con el cierre oficial del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026 de la FIFA.
- Entre las selecciones que ya aseguraron su pase se encuentran Argentina y Ecuador, que se enfrentarán en el cierre de la fase. La albiceleste llega como el líder indiscutible de la región, mientras que los ecuatorianos se mantienen en el cuarto lugar de la tabla.
- Será un choque atractivo, sin la presión de los puntos en juego, pero con la expectativa de brindar un espectáculo a los aficionados y dejar un buen cierre antes de iniciar la preparación en las próximas fechas FIFA rumbo a la Copa Mundial.
A qué hora y dónde ver en Estados Unidos el partido de Argentina y Ecuador
El duelo entre Argentina y Ecuador, correspondiente al último partido de las eliminatorias mundialistas de Conmebol, se disputará este martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. El encuentro comenzará a las 19:00 hs (hora del Este de Estados Unidos y Nueva York).
Los aficionados podrán seguir en vivo la transmisión en el país norteamericano a través de Fanatiz.
Cómo llegan Argentina y Ecuador al último partido de las eliminatorias
Argentina llega como líder absoluto de las eliminatorias de Conmebol con 38 puntos, en la cima de la tabla general. Además, la albiceleste viene de obtener una nueva victoria en su más reciente partido, donde derrotó 3-0 a Venezuela.
El equipo argentino no tiene nada que perder a estas alturas, además de que fue la primera escuadra de la región en conseguir su pase directo al máximo torneo del balompié masculino del planeta. Por ello, los comandados por Lionel Scaloni solo saldrán a disfrutar este encuentro.
Por su parte, Ecuador también ya aseguró su participación en la Copa Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Hasta el momento, los ecuatorianos se ubican en el cuarto puesto de la clasificatoria con 26 puntos.
Llegan después de empatar sin goles frente a Paraguay, por lo que este encuentro servirá únicamente como trámite para hacer más que oficial su boleto automático a la justa mundialista.
Alineaciones de Argentina y Ecuador para el último partido de eliminatorias
Las alineaciones para el partido entre Argentina y Ecuador ya están confirmadas. Lionel Messi no participará en este último duelo de las eliminatorias, ya que le dieron permiso para descansar antes de regresar a jugar con Inter Miami.
Las formaciones iniciales quedan de la siguiente forma:
Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Nicolás González
Ecuador: Hernán Galíndez, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Jordy Alcívar, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Kendry Páez, Pedro Vite, Ángelo Preciado, Nilson Angulo, Enner Valencia
Qué equipos ya clasificaron y cuáles irán a repechaje
Ya están confirmados los seis equipos que obtuvieron su pase directo al Mundial 2026: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia, que se ubicaron en los seis primeros lugares de la clasificación sudamericana.
Aun con el último partido pendiente, queda la duda de qué escuadra se queda con el repechaje de la región. Hay dos posibilidades: Venezuela, quien por el momento se ubica en el séptimo lugar y es quien tiene la repesca, o Bolivia, que todavía podría sorprender y arrebatarle la oportunidad a la Vinotinto.
