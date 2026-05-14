Mamdami defiende las remesas: la estrategia que frenaría el aumento de tarifas para enviar dinero al exterior

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, realizó una petición al Departamento de Servicios de Finanzas, con el objetivo de bloquear la adquisición de la empresa Intermex por parte de Western Union. El funcionario advirtió que la operación representa un peligro para la economía de los ciudadanos que envían dinero al exterior, dado que eliminaría la competencia en el sector y aumentaría los costos.

Zohran Mamdani busca bloquear la compra de Intermex por Western Union en Nueva York

The New York Times confirmó que Mamdani envió una carta al regulador del estado para oponerse al acuerdo en abril. El alcalde afirma que tanto Western Union como Intermex poseen una posición de dominio en la ciudad, por lo que el acuerdo traería consecuencias a los clientes.

“Cada mes, miles de neoyorquinos de clase trabajadora utilizan Western Union para enviar dinero a sus seres queridos. Ahora la empresa quiere comprar a su principal competidor, Intermex, para poder aumentar las tarifas de remesas y exprimir aún más a las familias”, aseguró el funcionario en su cuenta de X.

Según su visión, la fusión de las empresas podría derivar en un aumento considerable de los precios de los servicios y en una caída de la calidad en la atención a los usuarios.

Cómo es la compra de Intermex por US$500 millones que genera alarma por las remesas

En agosto de 2025, la agencia Reuters informó que Western Union preparaba un acuerdo para la compra de Intermex por un total de 500 millones de dólares. La propuesta involucra el pago de US$16 por cada acción de la firma.

La dirección de Western Union proyecta que el trato aporte a las ganancias por acción una suma superior a los US$0,10 durante el primer año completo tras el cierre de la operación.

Intermex es una empresa con un centro de operaciones en Estados Unidos y un enfoque en la entrega de pagos hacia los territorios de Latinoamérica y el Caribe. La intención de Western Union con esta compra es lograr una expansión en mercados que muestran un crecimiento en el envío de remesas.

Western Union quiere comprar las acciones de Intermex por US$500 millones Unsplash

Por qué Mamdani considera clave el envío de remesas para inmigrantes en Nueva York

Las transferencias de dinero representan una herramienta para la supervivencia de las personas en la ciudad y de sus parientes en otras naciones. En su carta, Mamdani aseguró que “las remesas son un salvavidas crucial para los neoyorquinos y sus comunidades en el extranjero”.

Asimismo, el alcalde indicó que el trato “agravaría aún más la ya difícil situación económica que enfrentan las comunidades inmigrantes de la ciudad de Nueva York”.

Mamdani se refirió a la importancia de las remesas en la vida de las comunidades migrantes de Nueva York @NYCmayor

Qué respondió Western Union tras las críticas de Zohran Mamdani por la compra de Intermex

The New York Times también compartió la respuesta que brindó Western Union respecto a la carta del alcalde ante el Departamento de Servicios de Finanzas. La firma argumentó que la compra de Intermex garantizará la disponibilidad de servicios con accesibilidad y precios asequibles para los inmigrantes.

“No apoyar el acuerdo solo crearía la ilusión de una mayor competencia al socavar la capacidad de Western Union e Intermex, como empresa combinada, para seguir ofreciendo, mejorando e innovando sus servicios en los puntos de venta minorista”, aseguró la firma.