EE.UU. pedía recompensa: quién era El Panu, vinculado a “Los Chapitos”, que fue asesinado en México

Las autoridades de México confirmaron que Oscar Noe Medina González, alias “El Panu”, fue asesinado el 21 de diciembre pasado en la capital de ese país. El gobierno de Estados Unidos pedía una recompensa millonaria para su captura, por su vinculación con “Los Chapitos” en el Cartel de Sinaloa.

Quién era “El Panu” y cuál era su vínculo con “Los Chapitos” en el Cartel de Sinaloa

Medina González fue identificado como el jefe de seguridad de la facción de “Los Chapitos”. Tras cuatro días de un altercado que dejó una víctima fatal en la Ciudad de México, la Fiscalía de Justicia de la capital anunció que se trataba del implicado.

Según el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés), Medina González era el principal lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el hijo mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán y quien fue señalado como líder de la organización de narcotráfico.

Además, “El Panu” acompañó y supervisó los movimientos de “Los Chapitos” en México, como miembro del aparato de seguridad de los hermanos. También respaldó a sus sicarios, enviados para proteger las operaciones de tráfico de fentanilo, así como atacar a miembros de carteles rivales o intimidar a civiles, según las autoridades.

La versión oficial sobre el asesinato de “El Panu”

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx) publicó un comunicado el 25 de diciembre, con la confirmación de que la víctima fatal del homicidio ocurrido la noche del día 21 de ese mes en un restaurante de la colonia Juárez, en Cuauhtémoc, era “El Panu”.

Las autoridades realizaron peritajes de huellas dactilares para confirmar su identidad e iniciaron una investigación por el delito de homicidio calificado.

Según los registros judiciales, Medina se encontraba en ese lugar de la Zona Rosa con sus familiares, cuando una persona con ropa oscura, gorra y cubrebocas se le acercó y le disparó con un arma de fuego en varias ocasiones. Otro individuo resultó herido y se desconoce su estado de salud actual.

El operativo fue desarrollado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Ministerio Público, junto a peritos de criminalística e identificación forense y agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Recientemente, también se dictó prisión preventiva para Mario Lindoro Elenes y Mario Alberto Lindoro Navidad, suegro y cuñado de Archivaldo.

Por qué Estados Unidos ofrecía una recompensa por información para el arresto de “El Panu”

El 14 de abril de 2023, el Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA) mantuvieron una orden de búsqueda contra Oscar Medina, con una recompensa de cuatro millones de dólares. El incentivo económico estaba destinado a la recaudación de información que condujera al arresto del miembro del Cartel de Sinaloa.

Diez días antes, un gran jurado federal del distrito sur de Nueva York presentó una acusación formal contra él por participar en una empresa criminal continua, conspiración de importación de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración de lavado de dinero, entre otros cargos.