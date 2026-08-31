El curioso concurso para encontrar al doble de Mamdani en Nueva York

Un inesperado concurso reunió a cientos de personas cerca de Washington Square Park, en Manhattan, para elegir al doble del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Nueve participantes compitieron por un premio de 100 dólares y el ganador fue un actor y comediante de 40 años que ya había ganado popularidad en redes sociales por su parecido con el funcionario.

Cómo fue el concurso de imitadores de Mamdani

Según Associated Press, el domingo pasado, los concursantes recrearon distintos elementos del aspecto de Mamdani, desde sus trajes y corbatas hasta el peinado y el vello facial. Algunos utilizaron prendas similares a las que llevó durante su campaña de 2025.

Uno de los participantes apareció sin camisa y con un delantal, en referencia a un video musical que Mamdani realizó en 2019. Otros llevaron trajes azules y negros, zapatos de vestir, anillos y corbatas con estampados similares a los utilizados por el alcalde.

No hubo un jurado formal, ya que el público decidió el resultado según el volumen de los aplausos que recibió cada participante.

Quién ganó el concurso para elegir al doble de Mamdani

Amadeo Fusca se llevó los US$100 después de presentarse con una camiseta de los New York Knicks debajo de un traje. También llevaba un corte de pelo y vello facial similares a los de Mamdani.

De acuerdo con ABC 7 New York, el atuendo hacía referencia a una aparición pública del mandatario local después de la consagración del equipo en la NBA. Fusca utilizó esa combinación junto con sus rasgos y gestos para reforzar el parecido.

El ganador del concurso para hallar al doble de Mamdani

Amadeo, de 40 años, es actor y comediante y comenzó a explotar su parecido con Mamdani después de que sus amigos le señalaran reiteradamente la similitud. Según New York Post, llegó a pedirle a su peluquero que reprodujera el corte de pelo del alcalde.

La imitación también se trasladó a las redes sociales. Sus videos caracterizado como el dirigente demócrata acumularon millones de reproducciones y le permitieron conseguir presentaciones en espectáculos y apariciones vinculadas con los Knicks.

El comediante Amadeo Fusca se llevó los US$100 en el curso de dobles de Mamdani Instagram @AmadeoFusca

El propio Fusca contó después del concurso que comenzó a recibir fotografías de Mamdani durante la campaña electoral de 2025, cuando sus amigos le señalaban el parecido. Con el tiempo, convirtió esa comparación en parte de sus presentaciones como artista.

La Policía de Nueva York obligó a desalojar el concurso de imitadores de Mamdani

La convocatoria comenzó dentro de Washington Square Park, pero la policía pidió a los organizadores que abandonaran el lugar porque no contaban con el permiso necesario. El público y los concursantes se trasladaron entonces a las inmediaciones del arco de Washington Square, donde continuó la actividad.

Amadeo Fusca se convirtió en el ganador del concurso de dobles de Zohran Mamdani celebrado en Nueva York Instagram @AmadeoFusca

El evento fue organizado por Sonder, una aplicación de redes sociales. La convocatoria reunió a una multitud que siguió la competencia desde las calles próximas al parque.

El certamen se sumó a una serie de concursos de dobles realizados en esa zona de Manhattan. En junio, Washington Square Park había sido escenario de una competencia similar dedicada al jugador de los New York Knicks Jalen Brunson.

Además, no fue la primera vez que Mamdani tuvo un concurso de imitadores. En 2025 se realizó una competencia similar en Brooklyn, cuando todavía estaba en campaña para convertirse en alcalde de Nueva York.