Rebelión en Nueva York: la funcionaria de Mamdani que condena el ataque con bolas de nieve a la NYPD

Un ataque de bolas de nieve a oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) desató una discusión en la Gran Manzana. El hecho registado en el Washington Square Park generó la reacción de la comisionada Jessica Tisch e incluso del propio alcalde Zohran Mamdani en redes sociales. Sin embargo, el tono en el que se criticó el hecho generó enojo en sectores opositores.

La comisionada Tisch y el sindicato de detectives repudiaron el ataque a policías en Nueva York

El hecho se dio a conocer públicamente el último lunes, a partir de un video que se difundió a través de la cuenta de X @BGOnTheScene. En la grabación, se observa el incómodo momento que vivieron dos oficiales del NYPD en el parque.

El video de ataques con bolas de nieve a oficiales de policía de Nueva York

Bajo una intensa nevada, sufrieron varios impactos de bolas de nieve que eran arrojados por personas en el parque. A partir de que se difundieron las imágenes, Tisch respondió.

Lo hizo mediante una publicación en la misma red social, donde condenó el ataque de manera contundente. “El Departamento de Policía de Nueva York está al tanto de ciertos videos tomados esta mañana en Washington Square Park que muestran a individuos atacando a policías”, comenzó.

A continuación, dejó clara su posición sobre el suceso: “Quiero ser muy clara: el comportamiento representado es vergonzoso y es criminal. Nuestros detectives están investigando este asunto”.

La misma postura adoptó la Detectives’ Endowment Association, el sindicato de policías de Nueva York que alcanzan este rango. En un posteo, la entidad citó declaraciones de su presidente, Scott Munro.

Policías de Nueva York fueron atacados con bolas de nieve en Washington Square Park Captura de video

“Lo que vimos hoy en Washington Square Park no fue una diversión inofensiva: fue un ataque deliberado, indignante y peligroso contra policías uniformados”, comenzó el descargo.

Además, exigieron que se realice una investigación: “Se exige al alcalde Mamdani y al fiscal de distrito Bragg que garanticen que todos los responsables de esta conducta ilegal sean procesados”.

“Nuestros hombres y mujeres de azul merecen estar seguros. Merecen estar protegidos y merecen ser respetados”, cierra el mensaje.

El mensaje de Mamdani

El alcalde también se pronunció sobre el hecho a través de la plataforma. Sin embargo, a diferencia de las publicaciones mencionadas, Mamdani adoptó un tono más suave para referirse a lo ocurrido.

“Vi los videos de niños lanzando bolas de nieve a los oficiales de la policía de Nueva York en Washington Square Park”, introdujo el mandatario sobre el hecho. Aunque pidió corregir esa actitud, no fue tan crítico como Tisch.

En contraste, Mamdani remarcó la labor del NYPD durante la tormenta de nieve y pidió que no se repitan este tipo de sucesos: “Trátenlos con respeto”.

El mensaje de Zohran Mamdani tras el ataque con bolas de nieve a policías en Nueva York Captura

Críticas republicanas a Mamdani: “No fue una pelea de niños”

En respuesta al alcalde, comenzaron a llegar algunas respuestas que criticaron el tono en el que se refirió al ataque con bolas de nieve en Washington Square Park. “Esto no fue solo una pelea amistosa de bolas de nieve entre niños del vecindario”, opinó el concejal David Carr.

Además, apuntó directamente contra las palabras del alcalde de Nueva York: “Minimizarlo solo sirve para fomentar más ataques contra el NYPD y las fuerzas del orden en general”.

Algo similar opinó la concejal Vickie Paladino, quien citó el mensaje de Mamdani y dijo que “la policía está completamente sola”.