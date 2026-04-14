La esperada medida anunciada por Kathy Hochul que impacta en los hospitales de Nueva York

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció una nueva medida que incluye una inversión de más de 20 millones de dólares para optimizar el sistema de salud. La medida tiene como principal objetivo realizar mejoras de eficiencia energética en los hospitales. Además, apunta a reducir los costos operativos de las instalaciones y se apoya en su agenda climática.

Inversión de Kathy Hochul en hospitales de Nueva York: US$20 millones para eficiencia energética

A través de un comunicado de prensa, la oficina de la gobernadora demócrata informó que destinará más de US$20 millones al programa Empire Building Challenge: Hospitals (EBC: Hospitals).

Esta iniciativa brinda apoyo a proyectos de mejora que muestran alternativas para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, destinará más de US$20 millones al programa Empire Building Challenge: Hospitals, que brinda apoyo a proyectos de mejora de las instalaciones @GovKathyHochul

El programa, administrado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (Nyserda, por sus siglas en inglés), también fomenta el desarrollo de soluciones innovadoras que puedan replicarse en centros sanitarios en todo el Estado Imperial.

Según la gobernadora, la medida ayudará a disminuir los costos operativos, aumentar la comodidad en las instalaciones y mejorar la calidad del aire interior, con un impacto positivo en la comunidad en general y el medioambiente.

“Hoy estamos acelerando nuestro camino hacia la modernización de las instalaciones sanitarias y apoyando a los pacientes, sus familias y nuestras comunidades en su camino hacia el bienestar como parte de la transición hacia la energía limpia”, manifestó Hochul al comunicar la inversión.

A su vez, la directora ejecutiva de la Nyserda, Doreen M. Harris, remarcó que los hospitales son los edificios con mayor consumo energético de la jurisdicción debido a que operan las 24 horas del día para brindar atención médica esencial.

Claves del plan de la Nyserda para hospitales: financiamiento, requisitos y prioridades

En concreto, los puntos más importantes del anuncio de Hochul son:

Financiamiento por institución: la Nyserda otorgará hasta US$5 millones a los hospitales seleccionados para la construcción e instalación de soluciones bajas en carbono, como la electrificación de sistemas del edificio. La subvención total no puede exceder el 75% de los costos totales del proyecto.

la Nyserda otorgará hasta para la construcción e instalación de soluciones bajas en carbono, como la electrificación de sistemas del edificio. La subvención total no puede exceder el 75% de los costos totales del proyecto. Selección y apoyo adicional: se dará prioridad a los hospitales situados en comunidades desfavorecidas . Además, los solicitantes seleccionados podrían recibir hasta US$50.000 adicionales para la capacitación del personal en el manejo de los nuevos equipos.

se dará prioridad a los hospitales situados en . Además, los solicitantes seleccionados podrían recibir hasta para la capacitación del personal en el manejo de los nuevos equipos. Elegibilidad: el programa está abierto a hospitales de pacientes internados con licencia que se centren en cuidados médicos y quirúrgicos agudos a corto plazo.

Bajo esta iniciativa, el gobierno de Nueva York entregará hasta US$5 millones a los hospitales seleccionados Freepik

La medida es parte de la agenda climática del estado. Según la oficina de Hochul, las decisiones tomadas apuntan a realizar una transición justa y asequible hacia una economía de energía limpia que genere empleos que permitan el sustento familiar.

El objetivo es lograr una economía libre de emisiones para 2050. Para este fin, el gobierno avanza con medidas en distintos sectores, entre los que se incluyen las áreas de energía, construcción, transporte y gestión de residuos.

La iniciativa de Hochul que impactará en los hospitales de Nueva York se circunscribe a su agenda climática, con el objetivo de lograr una economía libre de emisiones para 2050 Mike Groll - Office of the Governor

Fechas y requisitos para acceder al financiamiento energético en hospitales de Nueva York

Las propuestas, según indica el anuncio de la gobernadora, deben presentarse antes de las 15 hs. del 15 de septiembre de 2026 mediante el sitio web oficial de LA Nyserda.

Allí también figuran los requisitos de elegibilidad de los hospitales para aplicar a la financiación junto con los criterios de evaluación.

Además, la agencia organizará un seminario web informativo el 22 de abril a las 10 (hora local) para brindar más detalles sobre la convocatoria, los requisitos del proyecto y el proceso de solicitud.

Para obtener más información sobre esta sesión informativa, las personas pueden enviar un correo a EBHospitals@nyserda.ny.gov.