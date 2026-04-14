Las nuevas leyes que firmó Spanberger con acuerdos bipartidistas: salud, vivienda asequible en Virginia y energía

La gobernadora Abigail Spanberger promulgó en Virginia un paquete de leyes con respaldo bipartidista que introduce cambios concretos en salud, vivienda y servicios públicos. Las medidas apuntan a limitar costos médicos, acelerar la construcción de viviendas asequibles y regular tarifas energéticas, con el foco puesto en aliviar el gasto cotidiano de los hogares.

Leyes de salud en Virginia: cobertura médica, telemedicina y control de precios

El conjunto de normas aborda tres áreas principales: atención médica, acceso a vivienda y tarifas energéticas .

. El objetivo es aplicar herramientas estatales para intervenir en aspectos que afectan los gastos cotidianos.

La gobernadora Abigail Spanberger aseguró que las leyes promulgadas contaron con apoyo bipartidista @SpanbergerForVA

“Hay pasos concretos que estamos tomando en este momento para abordar los altos costos donde los virginianos los sienten más”, dijo Spanberger en X.

“En salud, firmé proyectos de ley bipartidistas para evitar que las compañías de seguros se impongan sobre los médicos, para invertir en nuestra fuerza laboral de atención médica y para detener a intermediarios depredadores que elevan el costo de los medicamentos recetados”, señaló.

Estas disposiciones apuntan a evitar incrementos en los precios finales.

Además, se amplió el acceso a servicios de telemedicina para determinados casos dentro del sistema público.

Como parte de su agenda para una “Virginia asequible”, la gobernadora Abigail Spanberger promulgó:

Derecho a la anticoncepción : la HB6, aprobada con apoyo bipartidista, estableció legalmente el derecho de las personas a obtener y utilizar métodos anticonceptivos, así como el derecho de los proveedores de salud a suministrarlos y ofrecer información relacionada sin interferencias estatales.

: la HB6, aprobada con apoyo bipartidista, estableció legalmente el derecho de las personas a obtener y utilizar métodos anticonceptivos, así como el derecho de los proveedores de salud a suministrarlos y ofrecer información relacionada sin interferencias estatales. Limitación de autorizaciones previas : para evitar retrasos costosos en la atención, la ley HB736 limita la capacidad de las aseguradoras para revocar o modificar autorizaciones de medicamentos recetados. Ahora, las autorizaciones iniciales deben tener una duración mínima de seis meses y aquellas continuas un mínimo de 12 meses.

: para evitar retrasos costosos en la atención, la ley HB736 limita la capacidad de las aseguradoras para revocar o modificar autorizaciones de medicamentos recetados. Ahora, las autorizaciones iniciales deben tener una duración mínima de seis meses y aquellas continuas un mínimo de 12 meses. Salud materna y telemedicina : se expandió el acceso a servicios de telemedicina específicamente para mujeres con embarazos de alto riesgo o aquellas de 35 años o más que estén inscritas en Medicaid (HB425).

: se expandió el acceso a servicios de telemedicina específicamente para mujeres con embarazos de alto riesgo o aquellas de 35 años o más que estén inscritas en Medicaid (HB425). Inversión en la fuerza laboral y atención neonatal : la HB456 incluye inversiones para fortalecer la fuerza laboral del sector salud y medidas para aumentar la calidad de la atención de bebés prematuros o enfermos.

: la HB456 incluye inversiones para fortalecer la fuerza laboral del sector salud y medidas para aumentar la calidad de la atención de bebés prematuros o enfermos. Acceso a laboratorios de red: se prohibió a las aseguradoras de salud impedir que los proveedores dentro de su red remitan a los pacientes a laboratorios clínicos o servicios de patología que también formen parte de dicha red (HB424).

Spanberger ha firmado leyes diseñadas para hacer que la atención médica sea más accesible y económica @GovernorVA

Reformas de vivienda en Virginia: incentivos, subsidios y agilización de proyectos

“Firmé proyectos de ley bipartidistas para permitir que las localidades adopten programas de vivienda asequible, reducir la burocracia y motivar la construcción”, señaló la gobernadora.

Entre las disposiciones se incluyen mecanismos para simplificar trámites administrativos vinculados a proyectos habitacionales. El objetivo es reducir tiempos de aprobación.

También se incorporaron modificaciones en programas de asistencia para comprar. Las normas eliminan límites previos en ciertos beneficios destinados a trabajadores locales.

La administración de Spanberger aprobó leyes como:

Programas de vivienda para todas las comunidades : la HB867 otorga a cada comunidad del estado la oportunidad de adoptar formalmente sus propios programas de vivienda asequible y amplía la capacidad de respuesta local ante la crisis habitacional.

: la HB867 otorga a cada comunidad del estado la oportunidad de adoptar formalmente sus propios programas de vivienda asequible y amplía la capacidad de respuesta local ante la crisis habitacional. Subvenciones basadas en el rendimiento : la HB352 permite a las localidades crear programas de subvenciones a través de sus autoridades de desarrollo industrial o económico para incentivar la construcción de opciones asequibles.

: la HB352 permite a las localidades crear programas de subvenciones a través de sus autoridades de desarrollo industrial o económico para incentivar la construcción de opciones asequibles. Aprobación acelerada de proyectos : bajo la HB594 se establece un proceso administrativo simplificado para aprobar solicitudes de rezonificación de ciertos desarrollos de vivienda asequible. El objetivo es reducir la burocracia para que las localidades puedan construir hogares de manera más rápida.

: bajo la HB594 se establece un proceso administrativo simplificado para aprobar solicitudes de rezonificación de ciertos desarrollos de vivienda asequible. El objetivo es reducir la burocracia para que las localidades puedan construir hogares de manera más rápida. Eliminación de topes para ayuda de propiedad : esta norma elimina el límite máximo anterior de US$25.000 que las localidades podían otorgar a empleados municipales, del consejo escolar y oficiales constitucionales para la compra de su residencia principal. Al eliminar este tope y las restricciones de ingresos de la Autoridad de Desarrollo y Vivienda de Virginia, se busca que los trabajadores esenciales puedan permitirse vivir en las comunidades donde sirven (HB164).

: esta norma elimina el límite máximo anterior de US$25.000 que las localidades podían otorgar a empleados municipales, del consejo escolar y oficiales constitucionales para la compra de su residencia principal. Al eliminar este tope y las restricciones de ingresos de la Autoridad de Desarrollo y Vivienda de Virginia, se busca que los trabajadores esenciales puedan permitirse vivir en las comunidades donde sirven (HB164). Nuevas protecciones para inquilinos: como parte de las medidas para mejorar la estabilidad habitacional, se firmaron leyes específicas para fortalecer y expandir las protecciones legales de los inquilinos en toda la mancomunidad (HB15).

El mensaje de la gobernadora de Virginia sobre su plan para reducir costos en salud, vivienda y energía X @GovernorVA

Nuevas normas energéticas en Virginia: tarifas, subsidios y protección al consumidor

En el sector energético, las leyes introducen medidas orientadas a la protección de usuarios.

Entre ellas se encuentra la prohibición de trasladar determinados costos de infraestructura a los consumidores.

“Firmé proyectos de ley bipartidistas para proteger a los usuarios, incentivar la independencia energética y ayudar a las localidades a invertir en nuevas tecnologías energéticas”, señaló Spanberger en X.

Las empresas proveedoras deberán cumplir con nuevas condiciones antes de suspender servicios por falta de pago. Se exige la evaluación de alternativas como planes de financiamiento.

El paquete también incluye:

Tarifas con descuento para bajos ingresos ( HB770 ) : se autoriza ahora a las empresas de servicios de agua y alcantarillado a ofrecer tarifas reducidas específicamente para clientes de bajos ingresos.

: se autoriza ahora a las empresas de servicios de agua y alcantarillado a ofrecer tarifas reducidas específicamente para clientes de bajos ingresos. Estabilidad en planes de pago ( HB242 ) : para las familias inscritas en planes de presupuesto, la norma prohíbe que las empresas de servicios públicos aumenten los pagos mensuales más de una vez al año, lo que brinda mayor previsibilidad financiera.

: para las familias inscritas en planes de presupuesto, la norma prohíbe que las empresas de servicios públicos aumenten los pagos mensuales más de una vez al año, lo que brinda mayor previsibilidad financiera. Transparencia en los costos de combustible (HB1360): esta medida exige que las empresas eléctricas que cotizan en bolsa proporcionen información detallada y transparente sobre sus unidades de generación a base de carbón y petróleo en los procedimientos de tarifas.

“Estos proyectos de ley, como tantos otros que he firmado, fueron aprobados con el apoyo de demócratas y republicanos por igual“, dijo la gobernadora.

“Porque nadie te pregunta por tu afiliación política cuando llenas una receta, firmas un contrato de arrendamiento o pagas una factura de servicios mensuales”, cerró.