Mamdani lanza un mapa interactivo de Nueva York para rendir cuentas de su gestión: alquileres baratos y servicios gratis

Para destacar los primeros 100 días de gestión, el gobierno de Zohran Mamdani lanzó una nueva herramienta interactiva. Se trata de un mapa online que permite explorar todas las medidas anunciadas por su administración, organizadas en cuatro ejes temáticos. Entre las iniciativas, se incluyen desde cambios en políticas de alquiler hasta la ampliación de servicios de cuidado infantil gratuito.

Nueva York: el mapa interactivo de Zohran Mamdani con medidas de gobierno en sus primeros 100 días

El lanzamiento fue informado a través de un comunicado de prensa de la Gran Manzana. Allí, se detalló que el nuevo sitio web, el cual contiene el mapa y el detalle de las medidas, fue creado para “mantener informados a los neoyorquinos sobre los primeros 100 días de la administración”.

El mapa interactivo de Nueva York que lanzó el gobierno de Zohran Mamdani Captura

Como una manera de dar difusión a lo impulsado en estos primeros meses de gestión, el demócrata dividió las medidas en grupos. A partir de esa organización, los residentes de la ciudad de Nueva York pueden recordar y consultar en detalle las medidas de gobierno que la administración Mamdani tomó desde enero.

“Los neoyorquinos merecen un gobierno que trabaje tan duro como ellos”, fueron las palabras del alcalde a modo de síntesis para esta iniciativa.

En ese sentido, dijo que esta información es clave para uno de los valores de su gobierno: “Prometimos transparencia y rendición de cuentas, y este sitio web permite a la gente ver exactamente cuándo y dónde estamos invirtiendo en nuestra ciudad”.

Además de ver las ubicaciones en el mapa y un repaso por el título de cada una de las medidas, la web de Nueva York también ofrece enlaces a comunicados de prensa para obtener mayores detalles.

Mamdani lanzó el mapa para repasar medidas tomadas en sus primeros 100 días de gestión como alcalde de Nueva York Instagram @zohrankmamdani

Según el propio Mamdani, “esto es solo el comienzo” de otras medidas similares que busca enfocar en la rendición de cuentas.

Los cuatro ejes del plan de Zohran Mamdani en Nueva York: vivienda, servicios y obras públicas

Tanto según lo expresado en el comunicado como lo que se puede observar en el sitio web oficial, el mapa interactivo permite filtrar según cuatro categorías. Según sus nombres dispuestos por el gobierno de la Gran Manzana, estas son:

“Cuidado infantil para todos” . Incluye medidas de Mamdani como inversiones en este tipo de iniciativas, anuncios sobre construcciones de centros y la ampliación de programas gratuitos en distintas zonas de Nueva York.

. Incluye medidas de Mamdani como inversiones en este tipo de iniciativas, anuncios sobre construcciones de centros y la ampliación de programas gratuitos en distintas zonas de Nueva York. “Combatiendo la corrupción y el despilfarro” . Esta categoría incluye una amplia gama de temas que van desde acciones sobre los alquileres hasta cambios en multas y medidas contra el cobro de cargos extras a clientes de diversos servicios.

. Esta categoría incluye una amplia gama de temas que van desde acciones sobre los alquileres hasta cambios en multas y medidas contra el cobro de cargos extras a clientes de diversos servicios. “Ningún problema es demasiado pequeño” . Se refiere a medidas de obra pública en calles que necesitaban renovación o cuestiones similares, como su iniciativa dirigida a facilitar el acceso a baños públicos.

. Se refiere a medidas de obra pública en calles que necesitaban renovación o cuestiones similares, como su iniciativa dirigida a facilitar el acceso a baños públicos. “Protegiendo a todos los neoyorquinos”. Contiene anuncios sobre protecciones a personas LGBT e inmigrantes y el nombramiento de un nuevo funcionario dedicado a la lucha contra el antisemitismo, entre otros temas.

El concurso de reformas municipales lanzado por Mamdani en Nueva York

Medidas de Zohran Mamdani en Nueva York: políticas de vivienda y programas de cuidado infantil

Entre sus ejes de gestión, el alcalde siempre destacó estos temas como dos de sus prioridades.

Al repasar el mapa, una de las cuestiones destacadas son las audiencias sobre estafas en el alquiler. Estas son jornadas en las que los inquilinos pueden informar a la ciudad de Nueva York sobre las condiciones que viven al rentar una propiedad para vivir.

Por su parte, en cuanto a cuidado infantil se anunció que diversas comunidades de la Gran Manzana tendrían lugares disponibles para el programa 2-K. Este otorga servicios de guardería gratis para miles de niños de dos años.