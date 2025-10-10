El pedido de Eric Adams ante la alerta para Nueva York por vientos fuertes e inundaciones para el fin de semana

La ciudad de Nueva York se prepara para un fin de semana de condiciones meteorológicas severas. El alcalde Eric Adams compartió un mensaje de advertencia y reforzó el anuncio del Departamento de Manejo de Emergencias (Nycem, por sus siglas en inglés), que alertó sobre el paso de una tormenta costera con ráfagas de viento peligrosas, lluvias intensas e inundaciones en las zonas ribereñas.

La advertencia del alcalde Adams y las recomendaciones oficiales para Nueva York

El mensaje del alcalde Adams se centró en pedir a los neoyorquinos que actuaran con anticipación y precaución ante el pronóstico adverso. Al republicar el comunicado oficial del NYC Emergency Management, el mandatario subrayó la importancia de proteger los hogares y mantenerse informados. “Se esperan vientos fuertes desde la tarde del domingo hasta la mañana del lunes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por vientos intensos”, indicó la agencia municipal en X (antes Twitter).

El Departamento de Manejo de Emergencias de Nueva York emitió una alerta por vientos intensos y recomendó a la población asegurar objetos ligeros x.com/nycemergencymgt

La advertencia incluyó una serie de recomendaciones concretas destinadas a minimizar riesgos y prevenir daños materiales. Las autoridades solicitaron a la población que asegurara o guardara todo objeto liviano que pudiera ser arrastrado por el viento, como muebles de jardín o macetas. Asimismo, se pidió anclar elementos pesados, como parrillas o tanques de gas, para evitar accidentes.

El organismo explicó que “se espera una inundación costera menor en toda la ciudad, con posibilidad de que algunas zonas experimenten niveles moderados debido a la fuerza del viento”. Por eso, quienes viven en comunidades costeras fueron instados a revisar sus planes familiares, reunir provisiones y estar listos para actuar en caso de ser necesario.

Tormenta en Nueva York: pronóstico del NWS y zonas con mayor riesgo

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York, la tormenta costera comenzará a formarse el sábado por la noche, y extenderá sus efectos hasta el comienzo de la próxima semana. Los meteorólogos señalaron que “una zona de baja presión se desplazará lentamente hacia el norte a lo largo de la costa atlántica”, lo que podría generar un patrón de vientos de gran intensidad y lluvias prolongadas.

El NWS advirtió sobre la fuerte tormenta costera que se espera para el fin de semana NWS

El informe anticipó que el fenómeno dejaría acumulaciones de entre 38 y 76 milímetros de precipitación en promedio, con valores mayores cerca del litoral. Aunque no se prevén inundaciones catastróficas, sí se advirtió sobre posibles anegamientos en áreas de drenaje deficiente y complicaciones para el tránsito.

El pronóstico también resaltó que el evento sería de larga duración. A diferencia de tormentas breves, esta se desarrollará de forma gradual, hasta afectar la región durante varios días. Los expertos señalaron que “el patrón de presión entre el sistema de baja presión costero y una zona de alta presión en el norte podría generar un gradiente de viento muy fuerte”.

Zonas más expuestas y tipo de impactos previstos en Nueva York

Según el NWS, los sectores más afectados serían los ubicados en el este de la ciudad y Long Island, donde se proyectaron ráfagas de hasta 60 millas por hora (96 kilómetros por hora). Estas condiciones llevaron a emitir una alerta por fuertes vientos desde el mediodía del domingo hasta la madrugada del lunes.

Se esperan fuerte lluvias y rafagas de viento intensas ADAM GRAY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En otras áreas del área metropolitana, como el Bronx o Staten Island, se prevé que las ráfagas sean un poco menores en intensidad. Los meteorólogos advirtieron que, si el centro de la baja presión se desplazará más hacia el norte de lo esperado, los vientos más potentes podrían sentirse incluso tierra adentro.

Las autoridades también alertaron sobre los riesgos de erosión costera y aumento del nivel del mar. La combinación de mareas altas y fuertes oleajes podría provocar inundaciones moderadas a lo largo de la costa, con olas de hasta 19 pies (seis metros) mar adentro.