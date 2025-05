El peor de los errores: por un problema de gestión, un pueblo del estado de Nueva York subirá 87% los impuestos

Los vecinos de Atlantic Beach, Nueva York, recibieron una notificación inesperada: el impuesto a las propiedades subirá casi el doble por una falla atribuida a la gestión local. El alza fue aprobado por el consejo del pueblo y vinculada a irregularidades en la forma en que se asignaban los gravámenes desde hacía años. La situación despertó fuertes críticas y sospechas de discriminación.

El fuerte ajuste fue aprobado en el pueblo del estado de Nueva York

El impuesto a la propiedad en Atlantic Beach, un suburbio de Long Island, subirá 87%, según lo votó la junta local. Los funcionarios del municipio informaron que el aumento impositivo será solo por el período fiscal 2025-2026.

El alcalde George Pappas dijo que los errores en la recaudación comenzaron cuando el pueblo dejó de ser una unidad evaluadora hace casi 20 años Facebook (Hempstead Town Clerk Kate Murray)

La medida fue justificada como una corrección de errores acumulados por casi dos décadas de evaluaciones fiscales incorrectas. Los funcionarios se negaron a brindar más detalles o a responder preguntas, de acuerdo a The New York Post.

En una declaración leída durante la reunión, el alcalde George Pappas dijo que el municipio descubrió este posible problema hace un tiempo. “Tras meses de investigación y consultas, determinamos que los procedimientos implementados cuando el municipio dejó de ser una unidad evaluadora eran sustancialmente incorrectos”, señaló.

Por su parte, el tasador del condado de Nassau, Joseph Adamo, se desmarcó y declaró que la responsabilidad fue del gobierno municipal, que habría aplicado mal las tarifas a propiedades comerciales desde hace años.

“El condado de Nassau no es responsable del presupuesto ni del impuesto de la villa de Atlantic Beach, tampoco calculamos, cobramos o distribuimos los impuestos municipales”, comentó.

Atlantic Beach: denuncias por antisemitismo y gastos judiciales

Aunque las autoridades de Atlantic Beach culparon a “errores de tasación”, varios vecinos tienen otra teoría. De acuerdo al mencionado medio, creen que parte del aumento es para cubrir más de US$500 mil en honorarios legales derivados de una batalla judicial con The Chabad of the Beaches, una organización judía que denunció discriminación religiosa por parte del municipio.

Un residente del suburbio se quejó: “No me molestaría pagar más impuestos si arreglaran el maldito paseo marítimo o las calles destruidas desde el huracán Sandy, pero no tenemos que financiar su antisemitismo“. “Esto no es justo. El alcalde y los fideicomisarios son quienes deberían pagar de su bolsillo el juicio, no los contribuyentes”, agregó el vecino.

Vecinos denunciaron que parte del ajuste busca cubrir los gastos legales del juicio iniciado por la organización judía Chabad of the Beaches AFP

En este sentido, para residentes como Mitchell Sahn, la noticia fue impactante. “¿¡87%!? Nunca escuché algo así. Eso es inaudito. Un aumento impositivo de ese nivel nunca pasó”, comentó a News 12.

Antisemitismo en Atlantic Beach: ¿el origen del aumento impositivo?

El conflicto se originó tras la compra de un edificio por parte de la entidad religiosa. En 2021, Chabad adquirió un inmueble por US$950 mil para ofrecer servicios comunitarios. El municipio respondió con una orden de expropiación para instalar un centro de guardavidas.

La expropiación se presentó como una medida de interés público. Sin embargo, vecinos y organizaciones lo interpretaron como una represalia contra la presencia del grupo religioso en el área.

Hasta ahora, la mayoría de los fallos judiciales fueron adversos para el pueblo. La estrategia de tomar el inmueble por “utilidad pública” fue rechazada por distintos tribunales.

Organizaciones civiles advierten que el conflicto puede escalar y prometen presentarse en la próxima reunión del consejo el 12 de mayo X (@News12LI)

La organización First Liberty, que representa a Chabad, pidió el cese de la persecución. “Es hora de que las autoridades dejen de perseguir a Chabad of the Beaches y permitan que esta comunidad practique su fe en paz”, comentó la entidad.

Mientras tanto, el litigio continúa abierto y acumula costos para la municipalidad. Por eso, vecinos planean asistir a la próxima reunión de la junta municipal, que será el 12 de mayo, para exigir explicaciones y rendición de cuentas.