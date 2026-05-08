Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul entregará 57 nuevas viviendas a adultos mayores

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este miércoles la finalización del complejo Silver Gardens en el condado de Ulster, un proyecto centrado en el desarrollo de viviendas con un costo de 22 millones de dólares. La estructura cuenta con 57 apartamentos modernos que serán destinados a adultos mayores.

Silver Gardens en Nueva York: requisitos para acceder a los apartamentos para adultos mayores

Según informó la Oficina de la Gobernadora, todos los apartamentos en Silver Gardens serán entregados a personas que tengan 62 años o más. Además, las viviendas están reservadas para individuos con recursos económicos limitados y jubilaciones que no superen el 60% del Ingreso Medio del Área (AMI, por sus siglas en inglés).

Los apartamentos del complejo Silver Gardens serán entregados a adultos de 62 años o más con dificultades económicas Instagram @govkathyhochul

El proyecto asigna 29 unidades para inquilinos que requieren servicios de apoyo en el sitio, incluyendo a personas en situación de calle. La empresa Rupco cumplirá el rol de proveedor de estos servicios en el edificio.

El esquema de atención para los habitantes incluye una serie de beneficios en el día a día. Los sistemas de apoyo contemplan el respaldo para la defensa de derechos, actividades para la socialización y procesos de formación de tipo educativo.

Asimismo, el personal realizará la coordinación de transporte con los proveedores de tránsito público o de traslados para atención médica. De acuerdo con la oficina de la gobernadora Hochul, la intención de este programa es que los adultos de edad avanzada cuenten con todos los elementos para llevar una vida independiente.

Cómo son los nuevos apartamentos para adultos mayores que inauguró Kathy Hochul en Ulster

Las obras integraron en las viviendas un sistema de calefacción y de refrigeración de tipo geotérmico y las unidades cuentan con electrodomésticos que poseen el sello Energy Star para el ahorro de energía. El proyecto obtuvo la certificación Enterprise Green Communities Plus en 2020 por sus estándares de cuidado del entorno.

La infraestructura permite el acceso y la adaptación para diversas necesidades de los inquilinos. Entre ellas, se incluyen seis unidades diseñadas para personas con movilidad reducida y tres diseñadas especialmente para habitantes con discapacidad sensorial.

El complejo Silver Gardens se encuentra específicamente ubicado en una zona con cercanías al parque Estatal Franny Reese, el centro de Highland, un supermercado y un centro comercial.

Cómo financió Nueva York el complejo Silver Gardens de US$22 millones

La inversión de US$22 millones para Silver Gardens provino de diversas fuentes del sector público y privado. El programa federal de crédito fiscal por viviendas de bajos ingresos de Homes and Community Renewal (HCR) generó US$10,5 millones en capital. A su vez, la agencia aportó otros US$5 millones de su plan de vivienda para personas de edad avanzada y US$1,7 millones del fondo fiduciario de vivienda federal.

El proyecto recibió también un respaldo de US$425 mil de la Iniciativa de Energía Limpia, resultado de una alianza entre HCR y la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía de Nueva York (Nyserda).

La oficina de la gobernadora confirmó que la Corporación de preservación comunitaria otorgó US$1,4 millones de dólares en financiamiento de tipo permanente y el banco federal de préstamos para la vivienda del estado destinó otros US$1,4 millones.

A su vez, el propio condado de Ulster destinó US$600 mil de los fondos de la ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés).

En total, al proyecto de Hochul se le destinaron 22 millones de dólares Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

Qué dijo Kathy Hochul sobre las nuevas viviendas para adultos mayores en Nueva York

La gobernadora Hochul celebró la finalización del proyecto que habilitará nuevas viviendas para mayores de 62 años. “Mi administración está comprometida con la creación de comunidades más asequibles, modernas y habitables para todos los neoyorquinos”, afirmó en un comunicado.

Además, la mandataria estatal señaló que Silver Gardens ofrecerá una comunidad con acceso a servicios para que los residentes tengan vidas plenas e independientes.