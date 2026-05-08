Hochul avanza en Nueva York: conductores con multas por exceso de velocidad deberán instalar un dispositivo con GPS
El gobierno estatal impulsa la implementación de sistemas ISA a los infractores recurrentes
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La gobernadora Kathy Hochul y los integrantes de la legislatura estatal llegaron a un acuerdo para aplicar nuevas medidas de control sobre los conductores de Nueva York. Aunque fue negociada por autoridades de todo el estado, la normativa apunta a los usuarios de la ciudad con al menos 16 multas de tráfico por exceso de velocidad, quienes deberán instalar un limitador con GPS.
El programa para infractores recurrentes que impulsa Hochul en Nueva York
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, comunicó el respaldo de los miembros de la Cámara hacia la normativa tras una reunión con los representantes de los distritos de la ciudad. Según detalló Gothamist, se establecerá que los dueños de los vehículos que acumulen 16 o más multas por exceso de velocidad en un periodo de 12 meses deberán instalar un dispositivo en sus autos.
El sistema recibe el nombre de Asistente de Velocidad Inteligente (ISA, por sus siglas en inglés) y basa su funcionamiento en el uso de señales de GPS para realizar el ajuste del movimiento del motor de acuerdo con los límites de velocidad de la zona en la que circule.
La administración Hochul y los representantes de la mayoría en el Senado mostraron su conformidad con las versiones de la propuesta durante las sesiones de trabajo. Por otra parte, el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, manifestó su apoyo hacia la medida de seguridad que impulsa el gobierno estatal.
“Si estás acelerando una y otra vez, no es un error. Estás poniendo en peligro nuestras calles. Tengo un plan para reprimir a los súper velocistas y hacer la ciudad de Nueva York más segura”, indicó Hochul en su cuenta de X sobre el proyecto.
Costos y mecanismos de sanción para los conductores de Nueva York
El costo por la colocación del limitador en el vehículo debe ser abonado en su totalidad por el propietario del auto. Según los datos de la organización SteerSafe Partnership, la instalación de un ISA cuesta 150 dólares y luego requiere el pago de una suscripción de US$4 diarios.
El incumplimiento en la instalación del equipo ISA trae consecuencias para los usuarios. Los dueños de los vehículos enfrentarán multas con incrementos significativos en el monto ante la falta de cumplimiento de la orden.
La etapa de sanciones culmina con la revocación del registro del vehículo por parte de las oficinas de tránsito.
Vigilancia de placas y vehículos que ocultan datos en Nueva York
Además de la medida para incorporar el ISA, el estado puso en marcha la operación Plate Check. Este operativo, que comenzó el pasado 2 de mayo y tiene una duración prevista hasta el sábado 9, consiste en que la policía estatal coordine sus esfuerzos con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Autopistas para detectar coches con placas ocultas o alteraciones.
“Los conductores que utilizan matrículas falsas o alteradas para evitar peajes o a las fuerzas del orden están advertidos. No nos tomamos este delito a la ligera y se les pedirá rendir cuentas”, fue la advertencia de Hochul, según reportó el sitio Wcax.
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