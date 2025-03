Elecciones en Nueva York 2025: las fechas clave y los candidatos a destronar a Eric Adams

El calendario electoral de Nueva York para 2025 marca las fechas decisivas en la contienda por la alcaldía. El 24 de junio, se celebrarán las primarias demócratas, un proceso que definirá el futuro político de La Gran Manzana. En un escenario atípico, el alcalde Eric Adams enfrenta una fuerte caída en su popularidad y una competencia feroz.

Elecciones en Nueva York 2025: Eric Adams enfrenta un difícil desafío

Adams, quien busca un segundo mandato como alcalde de Nueva York, se encuentra en una posición delicada. Su reelección, que en otro contexto sería casi segura, está en riesgo debido a la creciente oposición dentro de su propio partido. Asimismo, su gestión se ve empañada por acusaciones de corrupción y una baja aprobación.

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York discutieron en privado si el exfiscal Damian Williams usó el caso contra Eric Adams para impulsar su carrera, según mensajes revelados por orden judicial (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Aunque el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) pidió retirar los cargos en su contra, petición que aún se encuentra en la consideración del juez Dale Ho, sus adversarios continúan cuestionando su ética y liderazgo. Según The New York Times, Adams enfrenta una disputa centrada en seguridad, asequibilidad y transparencia gubernamental.

El desgaste del actual alcalde se refleja en una encuesta de Honan Strategy Group.: más del 80% de los votantes demócratas no considera votarlo en las primarias. Aunque decidiera cambiar de partido, el estudio muestra que solo uno de cada diez votantes lo respaldaría en una candidatura independiente o republicana.

¿Cómo es el calendario electoral de Nueva York en este 2025?

De acuerdo a la Junta Electoral de Nueva York, las elecciones primarias en Nueva York contarán con un conjunto de fechas clave:

1° de mayo: cierre de listas de candidatos.

cierre de listas de candidatos. 9 de junio: fecha límite para actualizar la dirección antes de las primarias.

fecha límite para actualizar la dirección antes de las primarias. 14 de junio: último día para registrarse y poder votar.

último día para registrarse y poder votar. 14 al 22 de junio: período de votación anticipada.

período de votación anticipada. 24 de junio: día de las elecciones primarias.

Una vez decididos los candidatos de ambos partidos, comenzará la contienda por las elecciones generales, que decidirán quién será el próximo alcalde de Nueva York. Aunque un poco más lejanas, hay algunas fechas a tener en cuenta:

25 de octubre : último día para registrarse en línea o por correo y poder votar.

: último día para registrarse en línea o por correo y poder votar. 3 de noviembre : último día para registrarse en persona en la junta electoral del condado.

: último día para registrarse en persona en la junta electoral del condado. 25 de octubre al 2 de noviembre : período de votación anticipada.

: período de votación anticipada. 4 de noviembre: día de las elecciones generales.

Posibles candidatos: ¿qué dicen las encuestas sobre las elecciones de Nueva York?

La sorpresa en esta contienda es Andrew Cuomo. El exgobernador lidera con un 41% de apoyo, según la mencionada encuesta, publicada el 25 de marzo. A pesar de su renuncia en 2021 tras un escándalo de acoso sexual, su trayectoria en infraestructura, aumento del salario mínimo y manejo de la pandemia refuerzan su candidatura.

Andrew Cuomo lidera las encuestas con 41% de apoyo entre los demócratas, pese a su historial de escándalos, mientras Eric Adams lucha por revertir una aprobación inferior Julia Demaree Nikhinson - AP

Por otro lado, Zohran Mamdani, asambleísta de Queens, se perfila como una alternativa fuerte. Creció seis puntos en las encuestas y alcanza el 18% de intención de voto. Su enfoque progresista y su conexión con comunidades diversas impulsan su ascenso. Representa un cambio generacional y se posiciona como el candidato de los votantes jóvenes y de izquierda.

En tanto, Adrienne Adams, presidenta del Concejo Municipal, es una de las opositoras más marcadas del alcalde. Su candidatura busca captar el voto de quienes rechazan la gestión de Adams. Sin embargo, su reconocimiento en la ciudad es menor en comparación con Cuomo y Mamdani.

Otros nombres en la contienda incluyen a líderes comunitarios y políticos locales, aunque su impacto en la carrera aún es incierto. Según la mencionada encuesta, el electorado parece inclinado hacia figuras con trayectoria o con propuestas innovadoras, lo que complica la situación de Adams.

Lista completa de candidatos que se presentarán a las primarias de Nueva York

Adams enfrentará una larga lista de contendientes de cara a las primarias del Partido Demócrata. Mientras tanto, el Partido Republicano no parece presentar tantas opciones, de acuerdo a The New York Times.

Candidatos demócratas a las elecciones primarias en Nueva York:

Eric Adams

Andrew Cuomo

Adrienne Adams

Brad Lander

Scott Stringer

Zohran Mamdani

Zellnor Myrie

Jessica Ramos

Michael Blake

Whitney Tilson

Zohran Mamdani, asambleísta progresista, capitaliza el voto joven y de comunidades diversas para escalar al 18% en las preferencias de Nueva York, según datos de Honan Strategy Group Foto Facebook Zohran Kwame Mamdani

Republicanos:

Curtis Sliwa

Independientes:

Jim Walden

Con un 15% del electorado aún indeciso, la carrera por la alcaldía de Nueva York sigue abierta. Las primarias de junio marcarán un punto de inflexión de cara a las elecciones generales del 4 de noviembre, y todo apunta a que la ciudad podría estar al borde de un cambio político significativo.