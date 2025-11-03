Elecciones en Nueva York: hasta qué hora se puede ir a votar el martes 4 de noviembre

El martes 4 de noviembre serán las elecciones en Nueva York que definirán quién será el sucesor de Eric Adams. En las encuestas actuales, Zohran Mamdani lleva una amplia ventaja sobre su rival Andrew Cuomo. Durante la jornada, los centros de votación estarán abiertos hasta las 21 hs (hora local) para que los electores sufraguen.

El horario para ir a votar el martes 4 de noviembre en las elecciones en Nueva York

El día fijado para que se desarrollen los comicios, los centros de votación estarán abiertos desde las 6 hs. Los electores podrán sufragar hasta las 21 hs, momento en el que cerrarán las urnas, según especifica el sitio NYC Votes.

En las elecciones en Nueva York, los ciudadanos podrán ir a votar hasta las 21 hs Freepik

Asimismo, la página remarca que si el votante ingresó a la fila antes de las 21 hs y aún está allí cuando cierra, tiene derecho a emitir el sufragio.

En la Gran Manzana, no hay veda que prohíba la realización de campañas políticas, la difusión de propaganda electoral o emitir opiniones sobre los candidatos en determinada fecha antes del día establecido. No obstante, existen ciertas restricciones en las ubicaciones en las que se celebran los comicios.

El martes 4 de noviembre, según estipula el Senado, cuando los centros están abiertos está prohibido “realizar cualquier tipo de proselitismo electoral”. No está permitido lo siguiente:

Colocación de pancartas, botones, carteles ni letreros políticos.

Consumir bebidas alcohólicas.

Realizar cualquier cambio, alteración o modificación en las entradas o salidas del centro de votación.

Cómo saber dónde ir a votar el día de las elecciones en Nueva York

La guía recuerda también que los ciudadanos deben acercarse al recinto asignado, que cambia año tras año, o incluso a último momento si surgen inconvenientes. Aquellos que no sepan a qué lugar deben dirigirse pueden encontrarlo al ingresar al sitio web oficial del gobierno.

El gobierno dispone de un sitio web para que las personas sepan dónde ir a votar el día de las elecciones en Nueva York Freepik

Una vez dentro de la página, es necesario que quienes desean saber a dónde deben acercarse completen un formulario con su número de casa, el nombre de la calle y el código postal. Al terminar, obtendrán la información precisa.

Hasta cuándo se puede votar de manera anticipada en las elecciones en Nueva York

El período para sufragar antes del 4 de noviembre comenzó el pasado 25 de octubre y se extenderá hasta dos días antes del martes. Esto significa que no se puede acudir a elegir al candidato de manera presencial el día anterior.

Pese a estos límites, quienes quieran emitir el sufragio por correo aún podrán hacerlo incluso hasta el mismo día. Para que tenga validez, la Junta Electoral puede recibir la boleta hasta siete días más tarde, es decir, el 11 de noviembre.

Las personas podrán votar de manera anticipada y presencial en las elecciones de Nueva York hasta dos días antes del 4 de noviembre Freepik - Freepik

En Nueva York: las encuestas sobre las elecciones del 4 de noviembre

Los últimos sondeos, realizados entre el 24 y el 28 de octubre por Marist Poll, muestran una ventaja del demócrata Mamdani (48%) sobre Cuomo (32%). Estos números le dan una ventaja de 16 puntos porcentuales. Por su parte, el republicano Curtis Sliwa tiene una intención de voto del 16%, en tanto el 3% se muestra indeciso.

En septiembre, Mamdani lideraba la contienda, que incluía al actual alcalde Eric Adams, por 21 puntos. Además, entre los votantes no afiliados, la encuesta exhibe que el 36% apoya a Cuomo; el 34% apoya a Mamdani, el 21% a Sliwa y el 9% aún está indeciso.

La persona elegida por la mayoría de los electores para ocupar el cargo de alcalde asumirá su mandato de cuatro años el 1° de enero de 2026, según señala la Constitución.