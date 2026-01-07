Elecciones en NYC: quién es Diana Moreno, la ecuatoriana que Mamdani impulsa para ocupar su puesto en Queens

El Partido Demócrata de Queens nominó formalmente a Diana Moreno como representante estatal para ocupar el lugar que dejó libre Zohran Mamdani, luego de asumir como alcalde de la ciudad de Nueva York. Nacida en Ecuador y con una historia familiar migrante, lanzó su campaña en octubre y competirá en las elecciones especiales del 3 de febrero.

La confirmación llegó el último lunes, cuando su partido en Queens presentó la nominación formalmente. Según City & State, Moreno será oficialmente la candidata del partido para representar al distrito 36 en la Asamblea de Nueva York

Mamdani, quien ocupaba este escaño antes de convertirse en alcalde de la Gran Manzana, mostró su apoyo. Incluso, en el sitio web de su candidatura, Moreno destacó que trabajó de cerca con el mandatario.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, la candidata tiene una amplia experiencia. Durante más de tres años, trabajó en la Universidad de Florida en diferentes posiciones.

A lo largo de su recorrido por la institución educativa, realizó tareas relacionadas con “programas de justicia social” y llevó a cabo iniciativas para ayudar a la integración de latinos.

Además, entre 2019 y 2023 formó parte de la New Immigrant Community Empowerment (NICE). Luego de trabajar en programas sobre los derechos de los trabajadores, Moreno ganó cada vez más relevancia y hasta llegó a ser subdirectora de la organización durante la segunda mitad del 2022.

Desde 2023 y hasta octubre de 2025, cuando lanzó su candidatura para ser legisladora estatal, estuvo a cargo de la comunicación de la Asociación Estatal de Enfermeras de Nueva York.

El origen migrante de Diana Moreno, la candidata que apoya Mamdani

En su sitio web, la candidata aborda su origen migrante. "Nací en Ecuador. A los 11 años, mi familia tomó la muy desgarradora decisión de emigrar a Estados Unidos para escaparnos de una crisis financiera neoliberal", detalla Moreno.

Según su visión, esa historia de vida influyó notablemente en su ideología: "Mi visión política se basa en mi historia migratoria, mi crianza de clase trabajadora, y más de una década de trabajo organizativo y abogacía“.

Además, la ecuatoriana asegura que no pensaba en presentarse, pero que el “momento de crisis política” que viven EE.UU. y Nueva York la llamó a activar esta etapa en su vida.

"Nueva York se enfrenta con una creciente inasequibilidad, y con la consolidación del dinero y el poder en las manos de unos pocos“, define. Por último, también recalca el hecho de haber trabajado de cerca con Mamdani en el pasado.

Los ejes de campaña de Diana Moreno para las elecciones en Nueva York

Según lo que presenta en su plataforma, la latina tiene tres ejes principales como propuestas por las que piensa luchar: