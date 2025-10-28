Voto en Nueva York 2025: cuándo inicia la veda electoral

Falta tan solo una semana para las elecciones en Nueva York, que se llevarán a cabo el próximo martes 4 de noviembre. A diferencia de lo que sucede en otros países, en la Gran Manzana no existe una veda electoral que prohíba la propaganda o campaña política. En tanto, ya comenzó la votación anticipada, que terminará dos días antes de la jornada electoral.

¿Hay veda electoral en Nueva York?

A diferencia de lo que pasa en muchos países latinoamericanos, no existe una veda electoral formal en la ciudad de Nueva York o en el Estado de Nueva York, así como tampoco en ninguna jurisdicción de Estados Unidos. Es que la Primera Enmienda protege el discurso político hasta el cierre de urnas.

En Nueva York no existe una veda electoral pero los ciudadanos tienen un límite para el voto anticipado CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Esto significa que no hay una prohibición legal que impida la realización de campañas políticas, la difusión de propaganda electoral o el acto de emitir opiniones acerca de candidatos desde una fecha determinada antes de la jornada electoral. Por lo tanto, los aspirantes a la alcaldía se podrán mantener activos incluso durante el período de votación anticipada.

Sin embargo, la ausencia de veda electoral no significa que todo esté permitido sin control. Por el contrario, el proceso electoral en Nueva York está regulado por leyes estatales y federales que supervisan la transparencia de las campañas, la financiación y ciertos tipos de publicidad fraudulenta o engañosa.

Restricciones en los centros de votación de Nueva York: ¿qué no está permitido?

Aunque no existe una veda electoral, sí están establecidas ciertas restricciones en los centros de votación, tal como sucede en la gran mayoría de jurisdicciones de Estados Unidos.

Los ciudadanos pueden emitir el voto por correo hasta un día antes de las elecciones en Nueva York Freepik

En ese sentido, la ley estatal especifica que, “mientras las urnas están abiertas, nadie debe hacer campaña dentro del centro de votación, o en la calle pública, dentro de un radio de 100 pies (30,5 metros) de las entradas designadas".

Esta normativa tiene como objetivo evitar que los electores sean influenciados o intimidados directamente al momento de sufragar.

Votación anticipada en Nueva York: cuándo termina

El período de votación anticipada comenzó el pasado sábado 25 de octubre en Nueva York y se extenderá hasta el domingo 2 de noviembre. De acuerdo con la organización NYC Votes, el plazo para presentarse en persona concluirá dos días antes de la fecha elegida para celebrar los comicios. Esto significa que no se puede acudir a votar de manera presencial el día anterior.

Estos son los días y horarios para poder participar de la votación anticipada, sin necesidad de tener una cita:

Sábado 25 :​​ 9 hs a 17 hs​​.

:​​ 9 hs a 17 hs​​. Domingo 26 : 9 hs a 17 hs.​​

: 9 hs a 17 hs.​​ Lunes 27 :​​ 9 hs a 17 hs​​.

:​​ 9 hs a 17 hs​​. Martes 28 :​​ 10 hs a 20 hs​.

:​​ 10 hs a 20 hs​. Miércoles 29 :​​ 10 hs a 20 hs​​.

:​​ 10 hs a 20 hs​​. Jueves 30 :​​ 9 hs a 17 hs​​​.

:​​ 9 hs a 17 hs​​​. Viernes 31 : 8 hs a 16 hs​​.

: 8 hs a 16 hs​​. Sábado 1° de noviembre :​​ 9 hs a 17 hs​.

:​​ 9 hs a 17 hs​. Domingo 2 de noviembre:​​ 9 hs a 17 hs​.

En tanto, este es el paso a paso para poder emitir un sufragio anticipado:

Elegir al candidato preferido y marcarlos con un círculo en la papeleta de votación.​​

Colocar la boleta en el sobre de seguridad proporcionado.​​

Firmar y poner la fecha en el exterior del sobre de seguridad, luego sellarlo.

Colocarlo en el sobre de devolución más grande que tiene la dirección de devolución de la Junta Electoral.

Introducir el sobre en un buzón tras sellarlo.

Elecciones en Nueva York: qué dice la encuesta más recientes

A falta de siete días para los comicios, la encuesta más reciente de Manhattan Institute coloca al candidato demócrata Zohran Mamdani con un 46% de los votos, frente al 31% del exgobernador Andrew Cuomo. Por detrás figura el nombre del republicano Curtis Sliwa, con un 21%.

Mamdani lleva una ventaja del 15% frente a Cuomo en las últimas encuestas para las elecciones de Nueva York Michael M. Santiago/Getty Images/AFP; AP Photo/Yuki Iwamura

El sondeo fue realizado entre el 22 y el 26 de octubre a 600 posibles electores para las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Además, encuestaron también a 300 votantes registrados en todo el estado.

Según los números, casi uno de cada diez votantes (8%) permanece indeciso. La institución indica que al descartar a estos electores, el porcentaje de Mamdani asciende al 46%, 15 puntos sobre Cuomo y 24 sobre Sliwa. En cuanto a un enfrentamiento directo, el demócrata mantiene una ligera ventaja del 44% frente al 40% del exgobernador.