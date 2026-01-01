Ceremonia bajo tierra y fiesta en las calles de NYC: hora y link para ver la presentación de Mamdani

El alcalde electo Zohran Mamdani prestará juramento en la estación de metro Old City Hall. La ceremonia inicial será privada, pero se podrá ver en vivo. Además, se llevará a cabo otro evento público, que será seguido de una fiesta a la que podrán asistir los seguidores del demócrata.

¿Cuándo será la toma de posesión del alcalde de Nueva York?

Mamdani será juramentado como el 111º alcalde de la ciudad de Nueva York durante una ceremonia privada bajo tierra a la madrugada de este jueves 1º de enero, dentro de la antigua estación de metro City Hall, que se encuentra abandonada y es una de las 28 estaciones originales del sistema de transporte.

La inauguración de Mamdani será el 1º de enero de 2026 transition2025.com

La ceremonia será privada y se sabe que asistirá la familia de Mamdani.

La fiscal general Letitia James será la responsable de la toma de juramento.

Luego del evento en Old City Hall, prestará juramento en una ceremonia pública en el Ayuntamiento a las 13 (hora local), junto al contralor Mark Levine y el defensor del pueblo reelegido Jumaane Williams.

El senador Bernie Sanders conducirá el evento, que tendrá lugar junto con una “fiesta callejera” entre las calles Liberty y Murray.

¿Cómo ver en vivo la ceremonia de juramento de Mamdani?

Para ver la transmisión en vivo es necesario hacer un registro gratuito, de acuerdo con el sitio oficial de transición. Quienes confirmen su inscripción recibirán un enlace para unirse en línea el mismo día del evento.

Para hacer el registro en el link: luma.com/inauguration es necesario indicar nombre y apellido, un correo electrónico, un número de teléfono y el lugar desde el que se seguirá la transmisión.

Además, algunas cadenas de televisión, como CBS News New York, transmitirán en vivo la ceremonia.

La asunción de Zohran Mamdani dará inicio formal a su mandato y estará acompañada por un evento público Facebook Zohran Kwame Mamdani

El equipo de transición del alcalde electo organizará una fiesta callejera cerca de City Hall Plaza, en la que se colocarán grandes pantallas para ver el evento de la tarde en vivo; también es necesario registrarse para poder ingresar.

Por qué Mamdani eligió una estación de metro abandonada

Mamdani comentó que ve la estación Old City Hall, que se cerró al público en Año Nuevo de 1945, como un símbolo de los objetivos de su próxima administración, incluida la política transformadora que construyó el metro en primer lugar.

“Cuando la estación Old City Hall se inauguró en 1904, fue un monumento a una ciudad que se atrevió a ser bella y a construir grandes cosas que transformarían la vida de los trabajadores”, explicó a Streetsblog.

La estación Old City Hall fue diseñada como símbolo del nuevo sistema subterráneo y hoy puede recorrerse gracias a tours organizados X (@Pedro_Torrijos)

Añadió que esa ambición no tiene por qué ser un recuerdo confinado únicamente a al pasado, ni debe aislarse únicamente de los túneles bajo el Ayuntamiento, sino que “será el propósito de la administración que tiene la fortuna de servir a los neoyorquinos desde el edificio de arriba”.

“Cuando preste juramento al mando al amanecer del Año Nuevo, lo haré conmovido por la oportunidad de guiar a millones de neoyorquinos hacia una nueva era de oportunidades y honrado de continuar con el legado de grandeza de nuestra ciudad”, concluyó Mamdani.