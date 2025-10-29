Elecciones en Nueva York 2025: cuáles documentos son válidos para ir a votar

Los ciudadanos de Nueva York se preparan para las elecciones para alcalde que tendrán lugar el próximo 4 de noviembre. De acuerdo a las leyes, no se exigen documentos para votar, pero existen ciertos casos en los que una prueba de identificación es necesaria.

Quiénes deben llevar documentos para votar en las elecciones en Nueva York

El martes 4 de noviembre, los electores ya registrados en el padrón electoral deberán acercarse a un centro de votación para emitir el sufragio. En ese caso, no es necesario que lleven ningún documento. Al arribar al lugar, las autoridades confirmarán la identidad de la persona solo con su firma.

Los votantes ya registrados no deben presentar documentos el día de las elecciones en Nueva York Freepik

No obstante, hay dos casos en los que sí se debe mostrar una identificación:

Quienes sufragan por primera vez.

Quienes se registraron sin proveer un número de identificación válido.

Existen varias alternativas que la Junta Electoral considera como válidas para poder validar la identidad. Para que sea considerado lícito, el documento debe incluir el nombre y la dirección o tratarse de una constancia financiera reciente.

En específico, estos son las diferentes pruebas que se aceptan:

Documento de identidad vigente con foto.

Factura actual de servicios como electricidad o gas.

Extracto bancario reciente.

Cheque del gobierno o recibo de pago oficial.

Documento oficial con nombre y dirección emitido por una agencia estatal.

Qué sucede si no se presentan documentos el día de las elecciones en Nueva York

El organismo que regula los comicios indica que si no presenta los documentos el día de las elecciones, la persona no perderá su derecho. La página explica que el elector podrá votar con papeleta de declaración jurada, pero no mediante el escáner.

Las personas que votan por primera vez y quienes se registraron sin proveer un número de identificación válido deberán llevar documentos a las elecciones en Nueva York Canva

En estos casos, una vez que finalicen los comicios, la Junta Electoral revisará sus registros. Ese voto se contará si efectivamente cumple con los requisitos y se encuentra en el centro correcto. De lo contrario, la persona recibirá una notificación en la que le indicarán que no cumple con las condiciones establecidas, junto con una solicitud de inscripción para futuras elecciones.

Requisitos para votar en las elecciones en Nueva York

De acuerdo al sitio web oficial de la Junta Electoral de Nueva York, para calificar para el registro en el estado, el votante debe:

Ser ciudadano de los Estados Unidos.

Tener 18 años (el ciudadano puede preinscribirse a los 16 o 17, pero no puede votar hasta que tenga 18).

Ser residente de este estado y del condado, ciudad o pueblo durante al menos 30 días antes de la elección.

No estar en prisión por una condena por delito grave.

No ser declarado mentalmente incompetente por un tribunal.

No reclamar el derecho a votar en otro lugar.

Las personas que no presenten documentos válidos podrán emitir su voto en Nueva York Canva

Detalles del voto anticipado en Nueva York

La votación anticipada ya comenzó en la Gran Manzana y se extenderá hasta dos días antes del 4 de noviembre. Quienes deseen acercarse en persona a emitir su sufragio podrán hacerlo hasta el domingo 2 de noviembre. Los electores no podrán realizar el proceso en persona el día anterior al de los comicios.

No obstante, el voto por correo está habilitado hasta el 3 de noviembre. Cualquier ciudadano registrado puede solicitar una papeleta de votación anticipada por este medio.

Mamdani lleva una ventaja de 15 puntos porcentuales sobre Cuomo en las últimas encuestas para las elecciones Michael M. Santiago/Getty Images/AFP; AP Photo/Yuki Iwamura

Mamdani se impone ante Cuomo en las encuestas de Nueva York

Los sondeos más recientes, publicados por el Manhattan Institute, muestran que el candidato demócrata Zohran Mamdani tiene el 43% de apoyo. Este número supera por 15 puntos porcentuales al 28% que tiene su rival republicano. La encuesta finalizó el 26 de octubre y, a falta de nueve días, casi uno de cada diez votantes (8%) permanecía indeciso.

Al descartar a estos ciudadanos del cálculo, el margen se achica. En un enfrentamiento directo, según el informe, Mamdani mantiene una ligera ventaja con el 44% sobre el 40% de Cuomo.