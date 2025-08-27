Cuánto dinero se lleva realmente el ganador del Powerball, después de descontar los impuestos
Las retenciones estatales también influyen; en Nueva York llegan al 10,9%, mientras que en Texas, Florida o California no hay tributo local
El ganador del próximo sorteo Powerball, pautado para este miércoles 27 de agosto, podría reclamar el mayor premio del año: 850 millones de dólares. Sin embargo, la cifra real que llegaría a las manos del afortunado sería muy inferior, ya que los impuestos federales y estatales recortan la suma significativamente.
Pago único: el monto real que cobrará el ganador de Powerball
Si el ganador opta por el pago en efectivo, el premio se reduce de US$850 millones a US$383,7 millones, según informan en el sitio oficial de la lotería. Tras la retención federal obligatoria del 24%, el monto baja más.
Un cálculo realizado por Forbes, cuando el pozo estaba en US$815 millones (valor en efectivo de US$367,9 millones) evidenció que quienes tributan en la tasa máxima del 37% terminarían con solo US$231,8 millones. Ahora, el aumento del premio a US$850 millones, la cifra neta estimada sube a US$241,7 millones para el pago único.
Pago en cuotas de Powerball: cómo se distribuye
Otra alternativa es recibir el premio en 30 pagos anuales, donde se repartirían alrededor de US$27,2 millones cada uno antes de impuestos.
Con la tasa federal más alta aplicada, cada entrega quedaría en aproximadamente US$17,1 millones netos.
Dado que el pozo se incrementó levemente a US$850 millones en las últimas horas, estas mensualidades también se ajustarían.
Impuestos estatales al jugar el Powerball
El recorte no termina ahí. Algunos estados aplican tributos adicionales sobre los premios de lotería.
- En Nueva York, por ejemplo, la tasa llega a 10,9%.
- Quienes residan en Texas, Florida o California no deberán pagar impuestos locales por el premio.
El nuevo pozo ya supera al premio de US$526,5 millones entregado en California en marzo. También es el más grande desde abril de 2024, cuando un jugador de Oregon ganó US$1326 millones.
¿Dónde ver el sorteo del Powerball en vivo?
Los sorteos del Powerball se realizan tres veces por semana -los lunes, miércoles y sábados- a las 22.59 horas (hora del Este de los Estados Unidos) desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee.
El sorteo de Powerball en vivo se puede seguir en:
- La transmisión televisiva en vivo, disponible en distintas cadenas de Estados Unidos.
- La señal en streaming en el sitio web oficial de Powerball.
- Además, el sorteo queda disponible en el canal de YouTube de Powerball, donde se publican fragmentos y clips del programa con los resultados más recientes.
¿Cómo jugar al Powerball y aumentar las chances con Power Play?
Participar en el Powerball tiene un costo de US$2 por jugada. En los estados de Idaho y Montana, el boleto se vende de manera conjunta con la opción Power Play, con un precio mínimo de US$3 por jugada.
Cómo jugar
El sistema es sencillo: se deben elegir cinco números del 11 al 69 para las bolas blancas y un número adicional del 1 al 26 para la bola roja del Powerball. El jugador puede marcar su selección en la boleta o dejar que el sistema lo haga automáticamente de forma aleatoria.
Premios y multiplicadores
El pozo acumulado crece hasta que alguien lo gana. Para quedarse con el jackpot, es necesario acertar los cinco números blancos en cualquier orden y el número rojo del Powerball. Existen en total nueve formas distintas de ganar, con premios secundarios que se ajustan según los aciertos.
- La opción adicional Power Play, que cuesta US$1 más por jugada, permite multiplicar los premios que no son el jackpot por dos, tres, cuatro, cinco o incluso 10 veces, según el multiplicador que se seleccione al azar antes de cada sorteo.
- El único caso fijo es el de quienes logren el Match 5, cuyo premio con Power Play asciende automáticamente a US$2 millones.
- El multiplicador de 10X solo está disponible cuando el jackpot anunciado es de US$150 millones o menos.
