¿Avanza el ICE y la CBP? El proyecto de ley que busca que la licencia de conducir exponga el estatus migratorio

Un nuevo proyecto de ley avanza en el estado de Kansas y, de aprobarse, propone que las licencias de conducir incluyan de manera explícita el estatus de ciudadanía de cada persona, una modificación que sus impulsores consideran clave para reforzar los controles electorales. En medio de un clima nacional marcado por operativos migratorios y discusiones sobre el rol del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la propuesta ya generó cruces políticos.

Qué plantea el proyecto de ley en Kansas sobre licencias e inmigración

El proyecto, identificado como House Bill 2448 y presentado por el Comité de Elecciones de la Cámara de Representantes de Kansas a pedido del republicano Pat Proctor, introduce cambios sustanciales en la forma en que se emiten las licencias de conducir en el estado.

La iniciativa fue presentada formalmente a pedido del representante republicano Pat Proctor con el objetivo de integrar la verificación migratoria en los documentos de identidad oficiales del estado Freepik

El texto legislativo establece que el documento deberá incluir de manera visible el estatus de ciudadanía del titular, junto con otros datos personales que ya figuran actualmente, como nombre legal completo, fecha de nacimiento, género y dirección de residencia principal.

La propuesta modifica la sección K.S.A. 2025 Supp. 8-243, que regula el contenido y las características de las licencias de conducir, e incorpora de manera explícita la obligación de consignar si la persona es ciudadana o no ciudadana de Estados Unidos. Además, mantiene otros elementos ya existentes, como la fotografía digital o grabada con láser, la firma del titular y las medidas de seguridad física y tecnología de lectura automática para prevenir fraudes o falsificaciones.

En términos electorales, el proyecto incluye una disposición clave: cualquier persona que se presente a votar y muestre una licencia que la identifique como no ciudadana deberá recibir una boleta provisional si afirma ser ciudadana estadounidense.

Esta papeleta quedará sujeta a verificación posterior, lo que, según los autores de la iniciativa, agrega una capa adicional de control para evitar el sufragio indebido.

El argumento central: seguridad electoral mediante nuevas licencias de conducir

Los legisladores republicanos de Kansas sostuvieron que el objetivo principal del proyecto es reforzar la integridad de las elecciones. Según explicaron durante el debate legislativo, la inclusión del estatus migratorio en las licencias permitiría reducir aún más los casos de voto de no ciudadanos, una práctica que reconocen como extremadamente infrecuente, pero que consideran necesario prevenir, explicaron desde NPR Kansas City.

La propuesta establece que cualquier votante que presente una licencia identificada como "no ciudadana" recibirá una boleta provisional, la cual quedará sujeta a un proceso de validación posterior Freepick

Clay Barker, asesor legal general de la Secretaría de Estado de Kansas, defendió la iniciativa ante los legisladores al remarcar que existen actualmente dos casos de voto de no ciudadanos que están siendo procesados en el estado. A esos se suman otros tres en los que podrían presentarse cargos en el corto plazo y al menos 10 investigaciones en curso.

Para Barker, la medida busca evitar tanto errores involuntarios como acciones deliberadas. “Esto proporcionaría una capa extra de protección para garantizar que los no ciudadanos no voten en nuestras elecciones, ya sea por error o de manera intencional”, afirmó durante una audiencia legislativa, según consignó NPR en Kansas.

Desde la oficina del secretario de Estado aclararon que el respaldo al proyecto se limita exclusivamente a cuestiones de seguridad electoral. Barker también argumentó que, en algunos casos, los no ciudadanos pueden ser incorporados por error a los padrones y recibir notificaciones que los inducen a creer que están habilitados para votar.

A eso se suma que muchos cuentan con licencias temporales, lo que dificulta la tarea de los trabajadores electorales al momento de verificar la elegibilidad.

Los impulsores del proyecto argumentan que la medida evitará que no ciudadanos con licencias temporales sean incorporados por error a los padrones electorales tras recibir notificaciones confusas CBP - CBP

Posturas encontradas y un debate que recién empieza

Desde el bloque republicano rechazaron las acusaciones demócratas de que la ley fomentará el perfilamiento racial o la discriminación. Argumentaron que existe un consenso amplio en torno a que los no ciudadanos no deberían votar y que, por lo tanto, sumar un mecanismo adicional de verificación es razonable.

El proyecto se encuentra en una etapa inicial del proceso legislativo y aún podría sufrir modificaciones, incluida la posibilidad de cambiar el diseño físico de las licencias y hacerlas verticales, de manera similar a las que se emiten para menores de 21 años, explicaron desde NPR.