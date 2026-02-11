Cuándo termina el mandato de Greg Abbott en Texas y cuántas veces puede reelegirse

Greg Abbott transita actualmente su tercer mandato como gobernador de Texas, en un contexto político en el que su figura se consolidó como una de las más influyentes dentro del Partido Republicano a nivel estatal y nacional. De cara a las elecciones de 2026 en el estado de la Estrella Solitaria, la Constitución local establece las condiciones para que pueda ser reelecto.

Greg Abbott: el mandato vigente y su fecha de finalización

Abbott fue reelegido en 2022 para un tercer periodo al frente del Ejecutivo estatal, según detalla el sitio oficial del gobernador de Texas. Esa victoria le permitió extender su liderazgo en el Estado de la Estrella Solitaria donde ejerce como máxima autoridad.

Greg Abbott transita su tercer período como gobernador de Texas y el mismo terminará en enero de 2027 Eric Gay - AP

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Estado de Texas, el mandato actual de Greg Abbott termina en 2026. No obstante, la Constitución de Texas precisa que el gobernador permanecerá en funciones hasta que su sucesor sea debidamente instalado, es decir, en enero de 2027.

El Artículo 4, Sección 4 de la Constitución texana establece que el gobernador “desempeñará su cargo por un período de cuatro años o hasta que su sucesor sea debidamente instalado”.

Además, el mismo artículo indica que quien resulte electo entrará en funciones “el primer martes después de la organización de la Legislatura, o tan pronto como sea posible después de esa fecha”. En términos prácticos, la transición efectiva se concretará en enero de 2027, una vez organizado el Poder Legislativo.

¿Cuántas veces puede reelegirse un gobernador en Texas?

Uno de los aspectos más relevantes del sistema político texano es que la Constitución no establece un límite explícito de mandatos para el gobernador. A diferencia de lo que ocurre en otros estados o en la presidencia de Estados Unidos —donde existe una restricción clara de periodos—, el texto constitucional del Estado de la Estrella Solitaria no fija un tope a la cantidad de veces que una persona puede postularse y resultar electa para el Ejecutivo estatal.

La Constitución de Texas permite que el gobernador se presente a elecciones tanto como desee, siempre y cuando cumpla con los requisitos Archivo

El Artículo 4 enumera las atribuciones, requisitos y mecanismos de elección del gobernador, pero en ningún apartado menciona una limitación en cuanto a la cantidad de reelecciones posibles. Por lo tanto, mientras cumpla con los requisitos de elegibilidad y obtenga el respaldo mayoritario en las urnas, un mandatario puede aspirar a nuevos periodos de manera indefinida.

En el caso de Abbott, su trayectoria electoral muestra una continuidad sostenida. Fue elegido por primera vez como el 48° gobernador de Texas en 2014. Posteriormente, obtuvo la reelección en 2018 y nuevamente en 2022, lo que hizo que alcance así su tercer mandato.

El rol institucional del gobernador en Texas: cuáles son las tareas de Abbott

El gobernador es definido como el “Director Ejecutivo del Estado” y concentra atribuciones que abarcan desde la promulgación o veto de leyes hasta el comando de las fuerzas militares estatales.

El gobernador de Texas es el comandante en jefe de las fuerzas militares locales y el encargado de ponerle la firma a las leyes Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

Entre sus principales competencias, se encuentran:

Aprobar o vetar proyectos de ley sancionados por ambas cámaras de la Legislatura.

Convocar a sesiones extraordinarias del Poder Legislativo en circunstancias especiales.

Actuar como Comandante en Jefe de las fuerzas militares del estado, salvo cuando son llamadas al servicio federal.

Otorgar indultos, conmutaciones y perdones en casos criminales, bajo recomendación del Board of Pardons and Paroles.

Cubrir vacantes en cargos estatales o distritales, conforme a los procedimientos establecidos.

Además, la Constitución prevé mecanismos de sucesión en caso de muerte, incapacidad o renuncia del gobernador. En tales escenarios, el vicegobernador asume el cargo por el resto del periodo correspondiente, para garantizar la continuidad institucional.