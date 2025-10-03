En qué estaciones del metro de Nueva York se puede comprar una tarjeta OMNY antes de que MetroCard desaparezca

Después de más de tres décadas en uso, la MetroCard, emblema del transporte público de Nueva York, tiene los días contados. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) confirmó que este método de pago será retirado de manera oficial el 31 de diciembre de 2025, para dar paso al nuevo sistema OMNY, una plataforma moderna de pago sin contacto que permitirá a los pasajeros usar tanto tarjetas físicas como billeteras digitales.

En qué estaciones del metro de Nueva York se puede comprar la tarjeta

La MTA aclaró que las tarjetas OMNY solo pueden adquirirse de manera presencial en los puntos autorizados, y no por internet, con el fin de evitar fraudes.

Los pasajeros pueden conseguirlas en:

Máquinas expendedoras en 472 estaciones del metro de Nueva York , distribuidas en los cinco distritos. Estas permiten tanto la compra inicial de la tarjeta como su recarga. El precio es de US$1 por la tarjeta física , más el saldo que desee abonarse.

, distribuidas en los cinco distritos. Estas permiten tanto la compra inicial de la tarjeta como su recarga. El precio es de , más el saldo que desee abonarse. Tiendas participantes de la red oficial de la MTA, entre ellas Walgreens, CVS, 7-Eleven, Payomatic, CFSC Check Cashing , además de farmacias y bodegas independientes.

de la red oficial de la MTA, entre ellas , además de farmacias y bodegas independientes. Furgonetas móviles de venta, que recorren distintas zonas de la ciudad para acercar las tarjetas a más pasajeros.

Una vez adquirida, se recomienda registrar la tarjeta en línea para consultar el saldo, recargar fondos con mayor rapidez y protegerla en caso de pérdida. El proceso solo requiere un correo electrónico y una contraseña.

Cuándo desaparece la tarjeta MetroCard

La MTA informó que la MetroCard dejará de ser válida a partir del 31 de diciembre de 2025. Desde esa fecha, ya no podrá utilizarse ni recargarse en ninguna estación.

OMNY sustituye a MetroCard en el metro de Nueva York (omny.info)

A partir del 1° de enero de 2026, el sistema OMNY será el único método oficial de pago del metro, autobuses y demás transportes de la red. Los usuarios podrán pagar directamente con su tarjeta OMNY, pero también tendrán la opción de usar tarjetas de crédito o débito sin contacto y billeteras digitales como Apple Pay o Google Wallet.

Qué pasará con el saldo y beneficios de la MetroCard

Para quienes todavía tengan saldo en su MetroCard después de su retiro, la MTA anunció que dispondrán de dos años a partir de la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta para solicitar un reembolso o la transferencia de fondos a una tarjeta OMNY.

Así luce la nueva tarjeta OMNY en Nueva York (omny.info)

Aun así, la autoridad recomienda usar el saldo restante antes de finales de 2025, para evitar trámites adicionales.

Los beneficios de tarifas reducidas para estudiantes, personas mayores y usuarios con discapacidad también estarán disponibles en OMNY, garantizando continuidad en este tipo de apoyos.

Diferencias clave entre MetroCard y OMNY

La nueva tarjeta OMNY introduce un cambio importante en el sistema de cobro. En lugar de los planes mensuales ilimitados, el sistema funciona bajo un modelo de pago por uso con tope semanal.

Después de 12 viajes pagados en un periodo de siete días , todos los viajes adicionales de esa semana son gratuitos.

, todos los viajes adicionales de esa semana No existe la posibilidad de prepagar viajes ilimitados de manera mensual, como se hacía con la MetroCard.

Con este esquema, la MTA busca que los usuarios paguen de acuerdo con su consumo real, al tiempo que se aseguran de no gastar más de lo que costaría un pase semanal ilimitado.

El fin de una era en el Metro de Nueva York

La MetroCard comenzó a utilizarse en 1993, reemplazando gradualmente a los antiguos tokens metálicos. Desde entonces, se convirtió en un símbolo de la vida cotidiana de millones de neoyorquinos y turistas.

Ahora, con el sistema OMNY, la MTA busca modernizar el transporte público de la ciudad, agilizar los accesos y reducir el uso de efectivo, alineándose con las tendencias globales de movilidad urbana.

El 31 de diciembre de 2025 marcará oficialmente el fin de la MetroCard y el inicio definitivo de una nueva era digital en el metro de Nueva York.