Uscis revela operación Twin Shield: así descubrió a quienes mintieron para obtener beneficios migratorios en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) reveló los resultados de la operación Twin Shield que se realizó en Minneapolis-St. Paul, entre el 19 y el 28 de septiembre. Con esta estrategia, la agencia descubrió a quienes mintieron para obtener beneficios migratorios.

El Uscis, en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), llevó a cabo la operación en Mississippi y Minnesota, primera iniciativa de su tipo, para detectar y disuadir el fraude.

Como resultado, los oficiales descubrieron 275 casos de sospechas de fraude en el área. “La iniciativa se centró en visitas a sitios y verificaciones específicas para solicitantes y peticionarios con beneficios de inmigración pendientes que cumplían con los criterios de riesgo especificados”, explicó la agencia en un comunicado.

Fueron revisados más de 1000 casos con indicadores de fraude o inelegibilidad, se realizaron más de 900 visitas a sitios y entrevistas personales, y se encontró evidencia de fraude, incumplimiento o problemas de seguridad pública o seguridad nacional en 275 casos, que representan el 44% de los entrevistados.

A la fecha, Uscis emitió Notificaciones de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés) o remitió a extranjeros a ICE en 42 casos, y cuatro extranjeros fueron detenidos. También dio a conocer que espera que aumenten las detenciones a medida que se completen más investigaciones.

Los tipos de solicitudes de beneficios de inmigración investigados incluyeron:

Peticiones matrimoniales y basada en la familia.

Autorizaciones de empleo.

Ciertas peticiones relacionadas con permisos de permanencia temporal (parole).

La operación se enfocó en más de 1000 casos que presentaban indicadores de inelegibilidad o fraude Freepik

Operación Twin Shield en línea con la Administración Trump

El Uscis señaló que la operación Twin Shield se alinea con la orden ejecutiva 14161, Protegiendo a Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y a la Seguridad Pública, que fue firmada por el presidente, Donald Trump, el pasado 20 de enero, cuando tomó posesión del cargo por segunda vez.

El director de la agencia de inmigración, Joseph B. Edlow, señaló: “Uscis está declarando una guerra total contra el fraude de inmigración. Perseguiremos sin descanso a todos aquellos que degraden la integridad de nuestro sistema y leyes de inmigración”.

Además, añadió que los engaños para conseguir beneficios migratorios socavan al sistema de inmigración legal de EE.UU., perjudican a quienes cumplen la ley y representan riesgos para la seguridad nacional y pública. “Bajo la presidencia de Trump, buscaremos hasta debajo de las piedras”, sentenció.

El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow Mark Schiefelbein - AP

La operación Twin Shield representa la primera vez que Uscis dedica recursos a esta escala en una sola área geográfica. Bajo la Administración Trump, los oficiales de inmigración del organismo ahora tienen la facultad de investigar exhaustivamente a los extranjeros, según lo exige la ley, y de perseguir las estafas.

