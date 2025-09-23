Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos

En paralelo, Andrew Cuomo endureció sus críticas contra Mamdani. El exgobernador utilizó su cuenta en la red social X para ridiculizar la propuesta del legislador de establecer congelamientos de alquiler durante cuatro años, iniciativa que es eje de su campaña.

En ese sentido, Cuomo afirmó que esa promesa era legalmente inviable: “El alcalde no controla la junta de regulaciones de alquileres. No puede subir ni bajar la renta. Qué tal eso”. Incluso ironizó al decir que “hasta Bill de Blasio lo sabe”.

Cuomo arremetió contra una promesa de campaña de Mamdani x.com/andrewcuomo

De Blasio se convirtió en parte de la discusión cuando Cuomo citó una entrevista reciente que el exalcalde dio a The New York Editorial Board. Explicó que, si bien los alcaldes pueden nombrar miembros de la junta de alquileres, estos conservan independencia una vez designados, lo que limita cualquier control directo.

“Nuestro objetivo fue siempre equilibrar las necesidades de los inquilinos y de los propietarios. A veces se justificaba un congelamiento, otras no. Pero lo central era que la junta actuara con autonomía”, expresó De Blasio en diálogo con el periodista Josh Greenman.