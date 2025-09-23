Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos
Los sondeos de septiembre muestran a Zohran Mamdani y Andrew Cuomo en la cima; superan a Eric Adams y Curtis Sliwa por amplia diferencia
La carrera por la alcaldía de Nueva York entró en su recta decisiva y los números de las encuestas empiezan a perfilar a los favoritos. A pocas semanas de la elección del 4 de noviembre, los sondeos muestran una ventaja sostenida de Zohran Mamdani sobre Andrew Cuomo, aunque la diferencia se reduce en escenarios de competencia directa.
Las últimas horas de los candidatos: Mamdani apoyó a Jimmy Kimmel y Cuomo atacó una propuesta de campaña del legislador
El legislador Zohran Mamdani protagonizó en las últimas horas un gesto político. Luego de que Disney/ABC anunciara el regreso de “Jimmy Kimmel Live!”, tras una polémica suspensión, el aspirante demócrata decidió volver a participar en el foro organizado por la cadena local WABC.
Con la restitución del comediante, el candidato celebró el desenlace en redes sociales: “Millones de estadounidenses ayudaron a que recuperen la columna vertebral. Les guste o no Jimmy Kimmel, la decisión de hoy es una victoria para la libertad de expresión”.
En paralelo, Andrew Cuomo endureció sus críticas contra Mamdani. El exgobernador utilizó su cuenta en la red social X para ridiculizar la propuesta del legislador de establecer congelamientos de alquiler durante cuatro años, iniciativa que es eje de su campaña.
En ese sentido, Cuomo afirmó que esa promesa era legalmente inviable: “El alcalde no controla la junta de regulaciones de alquileres. No puede subir ni bajar la renta. Qué tal eso”. Incluso ironizó al decir que “hasta Bill de Blasio lo sabe”.
De Blasio se convirtió en parte de la discusión cuando Cuomo citó una entrevista reciente que el exalcalde dio a The New York Editorial Board. Explicó que, si bien los alcaldes pueden nombrar miembros de la junta de alquileres, estos conservan independencia una vez designados, lo que limita cualquier control directo.
“Nuestro objetivo fue siempre equilibrar las necesidades de los inquilinos y de los propietarios. A veces se justificaba un congelamiento, otras no. Pero lo central era que la junta actuara con autonomía”, expresó De Blasio en diálogo con el periodista Josh Greenman.
Resultados de las encuestas de septiembre para la alcaldía de Nueva York
Las encuestas publicadas durante septiembre mostraron diferentes panoramas en la contienda entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo, tanto en escenarios con cuatro candidatos como en simulaciones con menos opciones en la boleta.
Encuesta YouGov/CBS (7-13 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 43%
- Cuomo 28%
- Adams 6%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 44%
- Cuomo 30%
Encuesta Marist (8-11 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 45%
- Cuomo 24%
- Adams 9%
- Sliwa 17%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 46%
- Cuomo 30%
Encuesta Emerson (7-8 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 43%
- Cuomo 28%
- Adams 7%
- Sliwa 10%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 47%
- Cuomo 40%
Encuesta Quinnipiac University (4-8 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 45%
- Cuomo 23%
- Adams 12%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 46%
- Cuomo 30%
- Sliwa 17%
Encuesta Siena College (2-6 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos
- Mamdani 46%
- Cuomo 24%
- Adams 9%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 48%
- Cuomo 44%
Fechas clave para las elecciones generales 2025 a la alcaldía de Nueva York
La participación en las elecciones de noviembre también implica estar atento a las fechas límite para solicitar y entregar las boletas de voto ausente. Estas son las más importantes:
- Último día para solicitar la boleta en línea o por correo: 25 de octubre de 2025
- Último día para pedirla en persona en la Junta Electoral: 3 de noviembre de 2025
- Plazo final para enviar la boleta por correo: debe tener sello postal del 4 de noviembre de 2025
- Fecha límite para entregar la boleta en persona en la Junta Electoral: 4 de noviembre a las 21 horas
- Entrega en un centro de votación anticipada: entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 2025
- Entrega en el centro de votación el mismo día de la elección: hasta el 4 de noviembre a las 21 horas
