Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos

Los sondeos de septiembre muestran a Zohran Mamdani y Andrew Cuomo en la cima; superan a Eric Adams y Curtis Sliwa por amplia diferencia

Zohran Mamdani lidera las encuestas de septiembre sobre Andrew Cuomo
Zohran Mamdani lidera las encuestas de septiembre sobre Andrew CuomoAP/ Facebook Zohran Kwame Mamdani

La carrera por la alcaldía de Nueva York entró en su recta decisiva y los números de las encuestas empiezan a perfilar a los favoritos. A pocas semanas de la elección del 4 de noviembre, los sondeos muestran una ventaja sostenida de Zohran Mamdani sobre Andrew Cuomo, aunque la diferencia se reduce en escenarios de competencia directa.

Las últimas horas de los candidatos: Mamdani apoyó a Jimmy Kimmel y Cuomo atacó una propuesta de campaña del legislador

El legislador Zohran Mamdani protagonizó en las últimas horas un gesto político. Luego de que Disney/ABC anunciara el regreso de “Jimmy Kimmel Live!”, tras una polémica suspensión, el aspirante demócrata decidió volver a participar en el foro organizado por la cadena local WABC.

Mamdani envió su apoyo a Jimmy Kimmel
Mamdani envió su apoyo a Jimmy Kimmelx.com/ZohranKMamdani

Con la restitución del comediante, el candidato celebró el desenlace en redes sociales: “Millones de estadounidenses ayudaron a que recuperen la columna vertebral. Les guste o no Jimmy Kimmel, la decisión de hoy es una victoria para la libertad de expresión”.

Resultados de las encuestas de septiembre para la alcaldía de Nueva York

Las encuestas publicadas durante septiembre mostraron diferentes panoramas en la contienda entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo, tanto en escenarios con cuatro candidatos como en simulaciones con menos opciones en la boleta.

Encuesta YouGov/CBS (7-13 de septiembre)

Escenario de cuatro candidatos:

  • Mamdani 43%
  • Cuomo 28%
  • Adams 6%
  • Sliwa 15%

Fechas clave para las elecciones generales 2025 a la alcaldía de Nueva York

La participación en las elecciones de noviembre también implica estar atento a las fechas límite para solicitar y entregar las boletas de voto ausente. Estas son las más importantes:

  • Último día para solicitar la boleta en línea o por correo: 25 de octubre de 2025
  • Último día para pedirla en persona en la Junta Electoral: 3 de noviembre de 2025
  • Plazo final para enviar la boleta por correo: debe tener sello postal del 4 de noviembre de 2025
  • Fecha límite para entregar la boleta en persona en la Junta Electoral: 4 de noviembre a las 21 horas
  • Entrega en un centro de votación anticipada: entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 2025
  • Entrega en el centro de votación el mismo día de la elección: hasta el 4 de noviembre a las 21 horas
