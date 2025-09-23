La revelación de Kamala Harris sobre Zohran Mamdani: ¿lo apoya como alcalde de Nueva York?

La exvicepresidenta Kamala Harris sorprendió con una declaración que dejó abiertas más preguntas que certezas sobre su posición respecto a la candidatura de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York. En una entrevista televisiva, la exvicepresidenta de Estados Unidos reconoció al legislador estatal como el nominado demócrata y enfatizó que “debería ser apoyado”.

El proyecto de Harris para buscar “nuevos talentos” demócratas y la irrupción de Zohran Mamdani

En su nuevo libro 107 Days, Harris reveló la existencia de un “proyecto secreto” durante su etapa como vicepresidenta, conocido como Stars Project, cuyo objetivo fue identificar a las figuras emergentes dentro del Partido Demócrata. Según narró en una entrevista en NBC, mantuvo encuentros con jóvenes dirigentes para conocer sus intereses, aunque muchos de ellos aseguraron haberse sentido como si estuvieran citados “a la oficina del director”.

No obstante, la propia Harris reconoció que el caso más notorio en la actualidad es el de Zohran Mamdani, a quien describió como “probablemente el ascenso más rápido en la política demócrata”.

En la entrevista, la periodista le señaló que las encuestas lo posicionan como favorito para ganar la alcaldía de Nueva York, “quizás por amplio margen”. Frente a ese escenario, la exvicepresidenta respondió: “Miren, en lo que a mí respecta, él es el nominado demócrata y debería ser apoyado”.

El respaldo moderado y con matices de Kamala Harris a Zohran Mamdani

Cuando se le preguntó de manera directa si estaba dispuesta a respaldar formalmente su candidatura, Harris evitó una afirmación categórica. “Apoyo al demócrata en la contienda, claro”, señaló, para luego matizar que Mamdani “no es la única estrella” del partido.

Harris sostuvo que apoya "al demócrata en la contienda" de Nueva York Jacquelyn Martin - AP

La dirigente aprovechó ese momento para subrayar que existen otros líderes locales que también representan el futuro de los demócratas en distintas ciudades del país norteamericano. “No quiero que nos enfoquemos únicamente en Nueva York y perdamos de vista a las estrellas que están surgiendo en todo el país, que hoy se postulan para ser alcaldes o gobernadores”, destacó Harris en The Rachel Maddow Show.

Entre los nombres que mencionó, resaltó a Barbara Drummond en Mobile, Alabama, y a Helena Moreno, en Nueva Orleans. De este modo, buscó reforzar la idea de que su espacio político posee un “gran paraguas” con muchos talentos en crecimiento.

El desafío de Mamdani, con pocos apoyos de peso dentro del Partido Demócrata

El caso de Zohran Mamdani, de 33 años, autodefinido como “socialista democrático”, encendió un debate en el interior del partido. Su sorpresiva victoria en las primarias generó entusiasmo en sectores juveniles y progresistas, pero también despertó cautela entre figuras tradicionales.

La gobernadora Hochul sí apoyó a Mamdani Instagram/@zohrankmamdani

Según NBC News, incluso dirigentes de peso como el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries —ambos neoyorquinos—, todavía no oficializaron su apoyo.

Otros, como la gobernadora Kathy Hochul y el presidente de la Asamblea estatal, Carl Heastie, sí se alinearon con Mamdani la semana pasada. A pesar de ello, el respaldo de las principales figuras nacionales aún resulta esquivo.

El senador Bernie Sanders fue contundente al criticar la falta de apoyos. “Me cuesta entender cómo el liderazgo demócrata no está respaldando al candidato que ganó la primaria”, expresó, según lo consignado por el medio citado. En la misma línea, el senador Chris Van Hollen calificó esa postura como “una política cobarde”.