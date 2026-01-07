Golpe al bolsillo en Nueva York: suben las tarifas de las bicicletas por quinto año consecutivo

Trasladarse en bicicleta en Nueva York será más caro a partir de 2026. Por quinto año consecutivo, la empresa Citi Bike confirmó un aumento en sus tarifas, lo que afectará tanto a usuarios ocasionales como a miembros anuales del sistema.

A cuánto aumenta el precio de las bicicletas en Nueva York en 2026

Por quinto año consecutivo, la firma Citi Bike anunció un aumento en su tarifa de renta de bicicletas y bicicletas eléctricas en Nueva York, de acuerdo con ABC 7 NY.

La membresía anual de Citi Bike aumenta un 9% (FB CitibikeNYC)

Según la empresa, este aumento es necesario para gestionar el incremento de los gastos operativos, incluido el aumento del impacto de las tarifas, entre los que se incluyen la apertura de 250 nuevas estaciones y actualizaciones de equipos.

A partir del 5 de enero de 2026, las tarifas por el alquiler de bicicletas eléctricas aumentarán a 27 centavos por minuto en la Gran Manzana y a 23 centavos por minuto en Nueva Jersey.

Sin embargo, no solo el costo por minuto aumentará, ya que a partir del 28 de enero también subirá el costo de las membresías anuales a 239 dólares, un incremento aproximado de 9%, respecto al monto anterior.

De acuerdo con el New York Post, desde que el programa inició, en 2019, los usuarios se han visto afectados con el aumento gradual de las tarifas, con un 41% más alto en las membresías anuales y hasta de 240% a los ciclistas ocasionales.

Para los usuarios no miembros de Citi Bike, un solo viaje con una bicicleta eléctrica de 30 minutos ahora costará más de 17 dólares, un 240% más que en 2019, cuando costaba alrededor de cinco dólares.

La firma señaló que durante 2025 absorbieron el aumento de los costos del servicio para brindar una buena experiencia a los usuarios. Sin embargo, no les es posible hacerlo en el largo plazo, ya que también hay incrementos en otras áreas que los afectan de manera directa, como el incremento a los seguros y personal.

Más aumentos al servicio de bicicletas

Según ABC 7, para los miembros de City Bike con tarifa reducida, las membresías mensuales continuarán con un costo de cinco dólares, pero las tarifas para las bicicletas eléctricas aumentarán a 14 centavos por minuto.

La tarifa por minuto de renta de bicicletas en Nueva York aumenta en 2026 (FB CitibikeNYC)

Mientras que las tarifas por exceso de uso de bicicletas tradicionales aumentarán a 27 centavos por minuto. De igual manera, el nuevo límite de tarifa para miembros anuales será de 5,40 dólares para viajes en bicicleta eléctrica de hasta 45 minutos al entrar o salir de Manhattan.

Para las personas que no son miembros del programa de Citi Bike, las tarifas en Nueva York aumentarán a 41 centavos por minuto, y en Nueva Jersey subirá hasta los 35 centavos por minuto.

No obstante, los miembros continuarán sin pagar una tarifa por desbloqueo para comenzar con su viaje, que son de 4,99 dólares para los usuarios ocasionales.

Aumenta el costo del transporte público en Nueva York

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) anunció en comunicado que a partir del 4 de enero de 2026 se comenzó a aplicar un nuevo sistema tarifario en Nueva York que impacta en el precio en el metro, los colectivos, los trenes suburbanos y los peajes.

Desde su puesta en marcha, el costo del servicio de bicicletas en Nueva York aumentó un 240% (FB CitibikeNYC)

Con estos cambios, la tarifa básica subirá a tres dólares y el sistema OMNY pasará a ser el único medio de pago en el transporte urbano de la Gran Manzana, después de que se discontinuó la Metrocard.

La nueva tabla de costos, propuesta para el sistema de transporte de Nueva York, incluye incrementos en las tarifas base y ajustes en los límites de gasto semanal.