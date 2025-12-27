Aumenta el boleto del transporte en Nueva York: desde cuándo y cuánto costará en 2026

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) aplicará un nuevo esquema tarifario en Nueva York a partir del 4 de enero de 2026. El ajuste impactará en el metro, los colectivos, los trenes suburbanos y los peajes. La tarifa básica subirá a tres dólares y el sistema OMNY pasará a ser el único medio de pago en el transporte urbano.

Cuánto costará el transporte público en Nueva York en 2026

“El aumento de tarifas y peajes se atrasó hasta enero de 2026 para alinearlo con el lanzamiento del sistema completo de pago con tarjeta en el subte y los colectivos”, informó la MTA en un comunicado oficial. La estructura de la nueva tabla de costos, propuesta para el sistema de transporte de Nueva York, incluye incrementos en las tarifas base y ajustes en los límites de gasto semanal.

Los nuevos costos elevan la tarifa base a US$3 Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Metro, autobuses y paratránsito

Para los servicios estándar de la ciudad, estos son los cambios principales:

Tarifa Base (metro y autobús local) : incrementa a US$3 (anteriormente US$2,90).

: incrementa a (anteriormente US$2,90). Tarifa Reducida : sube a US$1,50 .

: sube a . Límite de Tarifa Semanal (7-Day Rolling Fare Cap) : el costo máximo que un usuario pagará en una semana (tras lo cual los viajes son gratuitos) aumenta a US$35 .

: el costo máximo que un usuario pagará en una semana (tras lo cual los viajes son gratuitos) aumenta a . Single Ride Ticket (Boleto de un solo viaje) : tendrá un costo de US$3,50 .

: tendrá un costo de . Paratránsito: la tarifa base se ajusta a US$3 y mantiene las políticas de descuento para personas con discapacidades y adultos mayores.

Autobuses exprés

Los servicios de autobuses exprés también presentan ajustes:

Tarifa Base : sube a US$7,5 .

: sube a . Tarifa Reducida : se establece en US$3,60 .

: se establece en . Límite de Tarifa Semanal: el tope para viajes ilimitados en colectivos exprés mediante el sistema OMNY será de US$67.

Trenes Long Island Rail Road (LIRR)

Las tarifas del LIRR varían según las zonas y los horarios. Para los viajes desde la Zona 1 (Penn Station, Grand Central, Atlantic Terminal, Long Island City, Hunterspoint Avenue, Nostrand Avenue, East New York, Woodside, Forest Hills, Kew Gardens, Mets-Willets Point), los costos serán de:

Viaje de ida en hora pico: desde US$7,25 hasta US$33 , según el tramo.

hasta , según el tramo. Viaje de ida fuera de hora pico: desde US$5,25 hasta US$24,50 .

hasta . Mensual y semanal: el pase mensual para la Zona 1 sube a US$172,50 y el semanal a US$67,75 .

y el semanal a . CityTicket: los viajes dentro de los límites de la ciudad cuestan US$7,25 en hora pico y US$5,25 fuera de ella.

Estos montos varían según la zona de partida y la distancia del recorrido.

Trenes Metro-North Railroad

Similar al LIRR, el Metro-North ajusta sus tarifas por zonas para las líneas Hudson, Harlem y New Haven:

Hacia/Desde Zona 1 (Manhattan): el viaje sencillo en hora pico para las zonas más cercanas se ubicará en US$7,25 , mientras que fuera de horario pico baja a US$5,25 .

, mientras que fuera de horario pico baja a . Pases: el abono mensual será de US$162 y el semanal de US$64 .

y el semanal de . Línea New Haven (tramo NY): las tarifas hacia Fordham se alinean con las de Manhattan y costarán US$7,25 en hora pico.

en hora pico. West of Hudson (NJ Transit): los servicios a Penn Station desde zonas como Pearl River mantienen un costo mensual de US$329 sin cambios propuestos en esta tabla específica.

Según explica la agencia, las políticas de descuento para adultos mayores y clientes con discapacidades permanecen sin cambios. En paralelo, la tarjeta física OMNY tendrá un costo de US$2 una vez que la MetroCard deje de ser aceptada de forma definitiva hacia fines de 2026.

La emblemática MetroCard será retirada definitivamente para dar paso exclusivo al sistema de pago sin contacto OMNY Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Nuevas reglas para boletos y pases diarios en Nueva York

A partir de 2026, los boletos de ida, tanto en formato físico como digital, tendrán una validez definida. Todos caducarán a las 4 hs del día siguiente a su compra, independientemente del horario en que hayan sido adquiridos. Además, será obligatorio activarlos antes de subir al tren. En tanto, el tradicional boleto de ida y vuelta será reemplazado por un Pase Diario con viajes ilimitados.

Además de los incrementos de precios, los textos aclaran qué políticas de descuento para poblaciones vulnerables permanecen sin cambios Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Entre semana, su precio será un 10% menor que el costo de dos boletos de ida en hora pico. Los fines de semana, tendrá el mismo valor que dos viajes en horario de menor demanda.

También se incorporará un esquema de beneficios para usuarios de telefonía móvil. Quienes realicen diez viajes en un plazo de 14 días recibirán un undécimo boleto gratuito dentro del mismo período.

Por otro lado, se mantendrá la Tarifa Familiar. Los niños y adolescentes de entre cinco y 17 años podrán viajar por US$1 cada uno, siempre que estén acompañados por un adulto que abone el boleto completo.

Los nuevos cambios se establecen según las zonas geográficas, tipos de boletos y horarios de viaje Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Aumento en el peaje de Nueva York

Además del transporte público, la MTA confirmó un aumento del 7,5% en los peajes de puentes y túneles bajo su administración. El incremento se aplicará tanto a los usuarios de E-ZPass como a quienes abonen mediante el sistema por correo.

Los programas de descuento para residentes del Bronx, Queens y Staten Island continuarán vigentes sin modificaciones. La autoridad de transporte aclaró que estos beneficios seguirán con su aplicación de la misma manera que hasta ahora.

“Las tarifas y los peajes proporcionan a la MTA los recursos para operar un sistema de transporte seguro y confiable en el que los neoyorquinos pueden confiar”, señaló la agencia.