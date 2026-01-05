Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Nueva etapa en cuanto a asuntos profesionales y la organización de tus rutinas. El momento promete novedades alentadoras para la Rata, como también mayores compromisos. Reordenarás cuestiones tanto laborales como personales para no sentirte exigido. Procurá atender tus necesidades para lograr bienestar sin caer en un excesivo desgaste. Ideal para comenzar actividades físicas y equilibrar el trabajo con descanso y ocio. El caudal emocional se hallará intensificado. El impulso y entusiasmo de tu pareja en el planeamiento de la vida en común hará que te sientas más seguro y especialmente contenido.

Tendencia : fuerza renovadora que te llena de convicción y esperanza.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo comenzó este año 2026 con mucha actividad y grandes novedades. Etapa de mucha acción y movilización interna para quienes hayan nacido un año de este animal marcado por un fuerte temperamento, con confianza y rapidez en las reacciones. Se viene un tiempo de emprendimientos, resolución y acciones efectivas, pero también, la influencia del momento puede llevar a cometer imprudencias: no te dejes llevar por impulsividades. Notarás que maduraste en el último tiempo y esto dará seguridad a tus palabras y a tus acciones. El Búfalo aprendió a no ser tan blando como para que lo expriman, ni tan duro como para que lo rompan.

Tendencia : contar hasta diez ante cualquier provocación.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Un gran entusiasmo se proyectará en todo lo que el Tigre realice. Podrás desarrollar proyectos de importancia con gran acierto. Esto te permitirá expandir y repuntar tanto en cuestiones laborales como en la economía. Apropiado para definir asuntos que tengan relación con negocios inmobiliarios, planificar una mudanza, o realizar cambios dentro de la dinámica del hogar. Se benefician tus asuntos y marcan una época ideal para avanzar y relacionarte social o románticamente. La energía del momento favorece los acuerdos, la comunicación y los viajes. Manifestarás tu intenso poder de seducción que propiciará nuevos romances.

Tendencia : momento de tomar la iniciativa.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Fuerza física y mental para emprender aquellas actividades que venías postergando. El Gato tendrá la oportunidad de poner orden en su entorno y en su interior, así como de estabilizar las finanzas y poner las cuentas al día. Se acentúa el lado emocional que otorga una gran fuerza creativa. Será conveniente observar lo que sucede en el interior, ya que podrás tener grandes revelaciones con la oportunidad de comprender algo complejo. Es posible que te animes a dar un giro en tus ocupaciones o que inicies una actividad por cuenta propia. Los asuntos del corazón tendrán su propio ritmo y no será propicio querer apresurar las cosas.

Tendencia : nuevas alianzas; encontrarás personas con quienes sintonizar.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Interesantes iniciativas que el Dragón podrá poner en marcha destacando sus aptitudes y personalidad. Aunque planifiques tus gastos, tendrás que enfrentar algunas demoras o dificultades. Se anuncia una fase de imprevistos que advierte sobre la necesidad de no ser tan confiado con los demás. El positivismo y optimismo, propios del Dragón, puede hacerte pasar por alto algunos riesgos. Considerado un signo de suerte, la buena fortuna no te va a abandonar, siempre y cuando aprendas a ser más paciente y sencillo. Una energía positiva impregnará la vida amorosa y sentirás que una relación incipiente se va consolidando.

Tendencia : calidez y alegría en encuentros con amigos.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Etapa novedosa para la Serpiente. Mejora la economía con la posibilidad de saldar deudas, planificar un viaje o anhelo personal y resolver cuestiones pendientes. Entusiasmo y ganas de hacer cosas gracias a la buena influencia que recibirás en estos días. Se trata de un tiempo en el que la precavida y sigilosa Serpiente será invitada a asumir algunos riesgos, realizar cambios importantes y abrirse a lo nuevo. Es tiempo de dejar de lado antiguas posturas más rígidas y adoptar una actitud flexible ante los nuevos desafíos. Un impulso aventurero te hará vivir algo verdaderamente apasionante.

Tendencia : posibilidad de viajar como también de recibir noticias de otras latitudes.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La flexibilidad y agilidad mental, propias de tu signo Caballo, serán la clave para abrirte a la comunicación y el intercambio de ideas. Tendrás la oportunidad de superarte y de ir más allá de los conocimientos adquiridos. Es posible que tus intereses artísticos o sociales estén conectados con el trabajo. Se distinguirá tu talento y podrás definir buenos negocios. Algún asunto del pasado sale a la luz y al enfrentarlo asumirás un profundo compromiso con tu propia vida. Será una gran prueba en el plano emocional y un escalón más en tu camino evolutivo. Tendencia a la búsqueda espiritual y a desarrollar tu lado más intuitivo.

Tendencia : el progreso se perfila como una cercana posibilidad.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta etapa exigirá administrarse con racionalidad y pensando en el futuro. Si te sentís sobrecargado por las exigencias, lo mejor será mantener la calma, tomarte un respiro y continuar firme en tus objetivos. La influencia del momento infunde en la Cabra un ánimo competitivo, un espíritu entusiasta y resistente ante las adversidades, pero cuidado con los arrebatos e impulsividades. Concentrarse en el propio trabajo será lo más conveniente. De este modo, podrás conseguir algo que desde hace tiempo estabas esperando. Es probable que surja un romance con una persona que al principio no llamará tu atención.

Tendencia : recibirás el respaldo necesario para concretar tus objetivos.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Estarás dispuesto a abrirte a nuevas experiencias. Una profunda búsqueda espiritual que te llevará a la estabilidad del carácter y claridad de pensamientos. Conocer una nueva manera de ver la vida y de abordar todos los asuntos constituirá un verdadero descubrimiento. Buenas novedades laborales, habrá mucho trabajo, pero también recompensas. Estableciendo un buen ritmo en tus rutinas diarias y utilizando la fuerza y el tesón con los que acostumbrás actuar, lograrás ponerte al día en aquello que esté pendiente. Se trata de una etapa creativa y muy movilizada para el Mono, tanto en lo laboral como en la vida afectiva.

Las tendencias de cada animal del Zodíaco

Tendencia : llega la oportunidad de encontrar un gran amor.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Estos días tomará especial relevancia lo social, la relación con padres, jefes, profesores o cualquier persona de autoridad, así como los amigos que estarán muy presentes. El Gallo ingresará en una etapa completamente transformadora, el momento de asumir un nuevo rumbo con un enfoque diferente e innovador. Excelente para los asuntos académicos, humanitarios o políticos. El dedicado Gallo no solo querrá poner orden en su gallinero, sino que también se sentirá impulsado por el noble deseo de involucrarse en temas colectivos. La demanda en el área laboral restará espacio para el amor.

Tendencia : la vida de relación puede traer grandes sorpresas.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Las energías que actúan sobre el Perro inclinan hacia la acción constructiva. El desafío estará en enfocarlas de manera concreta y evitando dispersiones. En cuanto al trabajo, el Perro vivirá un período de equilibrio y mayor seguridad. Algún beneficio inesperado podrá llegar en estos días. Las cuestiones hogareñas toman relevancia con la tendencia a realizar cambios en la casa, refaccionar o bien hacer alguna modificación. Gran oportunidad para dejar de lado antiguas posturas y replantearse la forma de llevar adelante las relaciones. Es momento de hacer algunas concesiones, considerar las necesidades del otro y soltar el control.

Tendencia : un amigo o amiga ayuda a encontrar el rumbo.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Al comenzar la semana podrás tener la sensación de esperar un final o el cierre de un capítulo en tu mente. A pesar del temple y equilibrio habitual que caracterizan al Chancho, estarás más inconformista que de costumbre y tu ánimo oscilará muchas veces entre la euforia y la melancolía. Vivirás una experiencia liberadora que contribuirá a fortalecer tus facetas positivas, impulsando tu capacidad para resolver problemas. Cada Chancho sentirá que es momento de “mudar de piel” en todo sentido y, en especial, en cuanto al modo de relacionarse y llevar adelante la vida afectiva.