Golpe de Mamdani a funcionarios de Eric Adams: una de sus primeras medidas será despedir a 179 empleados de Nueva York

Luego de imponerse en las elecciones de la ciudad de Nueva York, el equipo del demócrata Zohran Mamdani adelantó una de las primeras medidas que tomará al asumir. De acuerdo a fuentes cercanas al alcalde electo, despedirá a casi 200 empleados de la administración Eric Adams.

La medida de Mamdani para despedir a casi 200 empleados de la administración Adams

Según precisó el medio local The City, varias personas familiarizadas con la situación aseguraron que 179 empleados de la administración Adams recibirían una notificación para informarles que no trabajarán en la gestión de Mamdani.

La mayoría de los empleados afectados realiza sus funciones en la oficina del alcalde, dentro y alrededor del Ayuntamiento.

Mamdani notificó el despido a 179 empleados de la administración de Adams Archivo

De acuerdo con la información de ABC News, algunos de los trabajadores despedidos son comisionados o miembros de las unidades de asuntos intergubernamentales y comunitarios de la alcaldía.

En este contexto, un empleado que lleva dos años en el gobierno de la Gran Manzana, pero menos de un año en la oficina de Adams, se enteró el martes pasado que deberá dejar su puesto el próximo año.

“Muchos de nosotros no estábamos de acuerdo con Eric Adams, solo queríamos trabajar en el gobierno. Es desalentador. Estoy impactado”, se quejó en diálogo con The City.

El portavoz de Eric Adams calificó la medida de Mamdani como "una pérdida enorme para los neoyorquinos" Associated Press

Por su parte, Fabien Levy, portavoz de Eric Adams, calificó los despidos como “una pérdida enorme para los neoyorquinos”. En esa misma línea, enfatizó que “estos funcionarios públicos de larga trayectoria no deberían ser víctimas de maniobras políticas”.

Aunque reconoció en que cada administración puede elegir su propio equipo, advirtió que le “sorprendió” que a “tanta gente no se le haya dado la oportunidad de luchar por su trabajo“.

Dora Pekec, portavoz de Mamdani, expresó en un comunicado citado por The City: “Como es práctica estándar para una transición de gobierno, el alcalde electo y su equipo están trabajando para desarrollar su plan para el Ayuntamiento. Esto incluye nuevo personal en roles clave para garantizar que puedan cumplir eficazmente con su agenda”.

Mamdani anunció nuevas vacantes laborales para su administración

El alcalde electo anunció que el equipo de transición recibió más de 70.000 solicitudes para trabajar en su administración. A su vez, prometió reestructurar al gobierno para que la ciudad funcione mejor.

En la conferencia de prensa, afirmó que existen 17.000 vacantes disponibles en el gobierno municipal porque nadie las busca:

El Departamento de Policía de Nueva York tiene alrededor de 2600 plazas libres.

El Departamento de Educación necesita alrededor de 2500 profesores.

Hay 1600 puestos en el Departamento Correccional.

Más medidas de Zohran Mamdani en Nueva York: creación de 17 comités asesores de transición

Mamdani comunicó el lunes pasado la creación de 17 comités asesores de transición compuestos por más de 400 personas. Los miembros asistirán al gobierno entrante para brindar ayuda sobre políticas y nombramientos, según detalló CBS News.

Mamdani anunció el lunes la creación de 17 comités para la transición con Eric Adams Associated Press

Asimismo, se incorporarán dos grupos que no han sido parte de otras transiciones de alcalde. Estos abarcarán la justicia laboral y la organización comunitaria. En concreto, esta es la lista completa de comités: