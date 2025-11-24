¿Sigue el estatus santuario? Mamdani confirmó sus políticas migratorias en Nueva York tras la reunión con Trump

Zohran Mamdani despejó cualquier tipo de especulación política sobre el rumbo de Nueva York respecto de la protección a los migrantes. Después de su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, el alcalde electo ratificó ante vecinos del Bronx que la Gran Manzana continuará con su estatus santuario

Mamdani reafirmó el estatus santuario de la ciudad de Nueva York

La confirmación de Mamdani se produjo en una iglesia del Bronx. De acuerdo a información recogida por Fox News, el dirigente demócrata señaló que no modificará los pilares legales que convierten a Nueva York en un refugio para quienes enfrentan riesgos de deportación.

Mamdani aseguró que su administración priorizará la protección de los residentes, sin importar su situación legal en materia de inmigración MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según expresó, durante su encuentro con Trump discutió las áreas en las que la normativa local autoriza intercambios con el Gobierno federal, especialmente en el caso de delitos graves. En ese sentido, el alcalde electo sostuvo que la ley de la ciudad de Nueva York habilita comunicaciones con autoridades nacionales solo en torno a unas 170 infracciones severas.

Sin embargo, remarcó que el problema se encuentra fuera de ese marco.

Allí, según indicó, aparecen numerosos residentes que terminan detenidos o expulsados simplemente por presentarse a una audiencia judicial.

En ese contexto, afirmó que su administración tendrá como prioridad “proteger a quienes consideran esta ciudad su hogar”.

A la salida del templo, profundizó esa idea en diálogo con reporteros. Mamdani evitó pronosticar cómo reaccionará Trump ante la continuidad de las normas de santuario, aunque sí anticipó que las diferencias serán inevitables. De todas maneras, enfatizó que defenderá “a cada persona que vive en esta ciudad”.

Las coincidencias entre Trump y Mamdani, tras su reunión en la Casa Blanca

Antes del discurso en el Bronx, Mamdani mantuvo un encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca.

En una conferencia conjunta, cuyas declaraciones figuran en la desgrabación publicada por The New York Times, ambos mostraron coincidencias en temas económicos, pese a los fuertes contrapuntos previos.

Trump elogió a Mamdani y señaló que ambos coinciden en la accesibilidad de la vida urbana Archivo

El presidente elogió al alcalde electo por la campaña que lo llevó a imponerse “ante personas inteligentes y duras”, al tiempo que ambos comparten su visión en cuestiones vinculadas a la accesibilidad de la vida urbana.

Trump habló del precio de la vivienda, de la necesidad de construir más unidades y de la caída del costo de productos básicos, algo que consideró beneficioso para Nueva York. También aseguró que “ayudará” al nuevo mandatario local y que estará “alentándolo” en su gestión.

Por su parte, Mamdani agradeció el encuentro y describió el diálogo como “productivo”. Ambos discutieron el costo de los alimentos, los servicios, el alquiler y las presiones que expulsan a miles de habitantes de la ciudad más cara del país.

Asimismo, subrayó que muchos votantes que apoyaron a Trump lo hicieron porque querían “poner fin a las guerras eternas” y atender la crisis del costo de vida.

Los puntos de fricción entre Trump y Mamdani

Aunque el clima de la conferencia fue cordial, el intercambio reveló tensiones profundas, especialmente en torno a inmigración, seguridad e instituciones federales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los periodistas recordaron a Mamdani que había calificado previamente a Trump de “déspota” y había denunciado una supuesta “agenda fascista” Evan Vucci� - AP�

En relación con la inmigración:

Mamdani recordó que la ciudad solo puede comunicarse con el Gobierno federal por un número limitado de delitos graves y que la inquietud principal surge cuando se aplica la ley migratoria a personas sin antecedentes severos.

Señaló casos recientes, como el de una madre y sus dos hijos, para ilustrar cómo se activan procesos que, desde su perspectiva, no guardan relación con riesgos reales para la seguridad pública.

Defendió la necesidad de coherencia entre las leyes locales y los principios de protección que desea mantener.

Por su parte, Trump enfatizó la importancia de “sacar a criminales peligrosos” y afirmó que ese fue uno de los temas más extensos del encuentro.

En ese sentido, subrayó que Mamdani “no quiere ver crimen” y que ambos coinciden en la necesidad de garantizar calles seguras, aunque reconoció que quizá difieran en los métodos.

Además, la conferencia también giró en torno a las críticas previas y las diferencias ideológicas entre ambos.

Sin ir más lejos, los periodistas recordaron a Mamdani que había llamado “déspota” al presidente días antes y que había denunciado una supuesta “agenda fascista”.

El alcalde electo respondió que ambos son claros respecto de sus posiciones, pero que la conversación se centró en lo que pueden hacer por los neoyorquinos.

En tanto, Trump restó importancia a las acusaciones y bromeó al decir que fue calificado con términos peores.